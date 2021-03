Prof. Czauderna: W Polsce żadne dziecko nie zmarło na COVID-19

Prof. Piotr Czauderna, chirurg dziecięcy, przewodniczący prezydenckiej rady Ochrony Zdrowia i członek rządowej Rady Medycznej działającej przy premierze Mateuszu Morawiecki był w czwartek gościem Radia Plus.

Koronawirus u dzieci. Jak przebiega?

Pytany o przebieg zakażenia koronawirusem u dzieci, profesor stwierdził, że "dzieci na ogół ciężko nie chorują". – COVID zwykle diagnozowany jest u nich przy okazji innych schorzeń. To nie są takie typowe objawy jak u dorosłych. Od początku epidemii właściwie nie odnotowaliśmy w Polsce żadnego zgonu dziecka z powodu COVID-u – powiedział.

Jak dodał, "na szczęście dzieci same przechodzą to dosyć lekko, a jeśli trafiają do szpitali, to najczęściej z powodu tych innych dodatkowych schorzeń, na które nałożył się COVID".

Jakie obostrzenia ogłosi rząd?

Zapytany o stanowisko Rady Medycznej w sprawie ewentualnego zamknięcia przedszkoli i żłobków (o godz. 11:00 odbędzie się konferencja prasowa na temat nowych obostrzeń) prof. Czauderna wyjaśnił, że ostateczne decyzje rządu miały zapaść po posiedzeniu rady. – Dalsze ograniczenie w działalności placówek oświatowo-wychowawczych, czy działalności sektora usług, sektora handlu zostaną wprowadzone. Tego należy się spodziewać – zapowiedział.

Jak tłumaczył, dane pokazują, że liczba dodatnich testów u dzieci wzrosła kilkukrotnie. – Odsetek w żłobkach tez jest wyższy. Zwracaliśmy jednak uwagę, że również wiele osób z personelu medycznego ma tam dzieci. Jeżeli zostaną zamknięte osoby pracujące na rzecz chorych, także musiałyby zająć się dziećmi – powiedział prof. Czauderna.

