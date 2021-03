O godzinie 11:00 konferencja premiera i ministra zdrowia

W konferencji dotyczącej nowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego wezmą udział premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Poinformował o tym we wpisie na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.

W środę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 29 978 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To rekord, jeśli chodzi o dobową liczbę zakażeń od początku epidemii w Polsce, czyli od marca 2020 roku. Dotychczas najwyższą liczbę zakażeń (27 875) odnotowano 7 listopada ubiegłego roku.

Rząd ogłosi twardy lockdown?

Według nieoficjalnych informacji, rząd rozważa wprowadzenie tzw. twardego lockdownu. Mówi się o możliwym zamknięciu sklepów budowlanych, RTV i AGD, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a także żłobków i przedszkoli.

Kościoły prawdopodobnie pozostaną otwarte, ale należy spodziewać się zmniejszenia limitu wiernych biorących udział w liturgii. Obecnie to jedna osoba na 15 mkw przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Być może zostanie wprowadzone rozwiązanie z ubiegłego roku, czyli pięć osób na mszy.

Wspólny apel ministra zdrowia i Episkopatu

Ponieważ zbliża się Wielkanoc, o bardzo poważne podejście do obowiązującego limitu liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, zaapelowali wczoraj do wszystkich księży proboszczów we wspólnym komunikacie minister zdrowia Adam Niedzielski i sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński.

"Tylko nasze wspólne odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa" – podkreślili.

