Kraska: Szczyt zakażeń powinien nastąpić za kilkanaście dni

– Myślę, że będzie podobny wynik (zakażeń do czwartkowego – red.), ponieważ nasze estymacje pokazują, że następne dni także będą niestety z duża ilością zakażeń. Czekam na ten szczyt, który powinien nastąpić za kilkanaście dni – komentował wiceszef MZ Waldemar Kraska, pytany przez dziennikarza o nowe dane dot. liczby zakażeń

– Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej, ponieważ wszyscy widzimy, że te ilości, które w tej chwili mamy nowych zakażeń, powodują to, że służba zdrowia jest bardzo obciążona – dodał polityk.

– Prawdopodobnie będą następne mutacje. Zobaczymy jaki one będą miały charakter. My w tej chwili już opracowaliśmy system monitoringu mutacji koronawirusa. Będziemy zbierali próbki z całego kraju, które będą przetwarzane – tłumaczył dalej Kraska

– W tej chwili, jeżeli pojawiają się nowe mutacje, nie wiemy jak będą na to reagować ludzie, którzy są zaszczepieni. Jeżeli ta mutacja będzie wymagała kolejnej modyfikacji szczepionki, to będzie tak jak w przypadku grypy, że co sezon będziemy musieli przyjmować nowy rodzaj szczepionki przeciwko koronawirusowi – tłumaczył wiceminister.

Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zakażeniach koronawirusem, to najwyższa liczba zakażeń od początku epidemii w Polsce. Zmarło kolejnych 520 chorych na COVID-19.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń SARS-CoV-2 dotyczą województw: śląskiego (5430), mazowieckiego (5104), wielkopolskiego (3334), małopolskiego (2919), dolnośląskiego (2680), kujawsko-pomorskiego (2254), łódzkiego (2019), pomorskiego (1994), podkarpackiego (1498), zachodniopomorskiego (1163), warmińsko-mazurskiego (1082), świętokrzyskiego (1024), lubelskiego (970), lubuskiego (936), opolskiego (642), podlaskiego (577).

Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że 435 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano również, że "z powodu COVID-19 zmarło 107 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 413 osób" (łącznie 520 zgonów w ciągu ostatniej doby).

