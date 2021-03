Zmarł Józef Szyler. "Wystawiony bezpiece przez TW Bolka"

Informację o jego śmierci przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dyrektor Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz.

"+ dziś po 6.00 rano zmarł Józef Szyler (1944-2021) - bohater Grudnia '70, wystawiony bezpiece przez TW "Bolka" i mimo ucieczki z Gdańska do Przeworska i Mielca aż do 1989 r. prześladowany przez SB" – napisał historyk. "Człowiek dobry, odważny współpracownik prawdy, któremu tyle zawdzięczam..." – dodał.

Józef Szyler a TW Bolek

Józef Szyler był elektrykiem w Wydziale W-4 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był uczestnikiem Grudnia ’70, a na początku 1971 roku jednym z liderów protestu stoczniowców domagających się upamiętnienia ofiar Grudnia ’70. Jego nazwisko widnieje w dokumentach Instytutu Pamięci Narodowej związanych z działalnością tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa o pseudonimie "Bolek". Lech Wałęsa pracował z Szylerem w jednym wydziale w stoczni.

"W dniu 30 marca 1971 r. Wałęsa zwrócił po raz pierwszy uwagę na Szylera, mówiąc o nim funkcjonariuszowi SB, że jest 'jednym z najaktywniejszych inspiratorów do inicjowania przerw w pracy i wystąpień'. Szyler miał zaproponować Wałęsie (poza Alfonsem Suszkiem i Romualdem Krukowskim) stworzenie grupy, 'która by w sposób zdecydowany i nieustępliwy występowała w imieniu załogi i domagała się spełnienia postawionych postulatów'. Na podstawie tego donosu SB założyła Szylerowi 'kwestionariusz operacyjny', w ramach którego kontrolowano jego działalność" – pisał na łamach "Do Rzeczy" Sławomir Cenckiewicz.

Jak wskazywał historyk, od tego czasu nazwisko Szylera jako "inspiratora do inicjowania przerw w pracy” przewijało się w donosach "Bolka". "Szyler był bowiem współorganizatorem kontrpochodu 1 maja 1971 r., który przerodził się w protest przeciwko komunistom za masakrę Grudnia ’70" – wyjaśnił. Z informacji podanych przez historyka wynika, że Wałęsa otrzymał polecenie pozostawiania z Szylerem w stałym kontakcie. Miał także kontrolować jego działania i ustalić kontakty w Wydziale W-4. W przypadku próby wywołania strajku TW "Bolek" miał go "temperować" i "rozładowywać sytuację". Wkrótce Szyler trafił na listę osób mających być zwolnionych w pracy w stoczni.

13 grudnia 2018 roku, w 37. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, prezydent Andrzej Duda odznaczył Józefa Szylera Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

