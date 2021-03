Andrzej Duda wręczy nagrodę byłemu prezydentowi Niemiec

O swojej decyzji Fundacja imienia św. Wojciecha (Adalbert Stiftung) z Krefeld poinformowała w poniedziałek. Zgodnie z wydanym oświadczeniem, laudację na cześć Gaucka wygłosi były prezydent Słowacji Andrej Kiska.

Jak informuje Deutsche Welle, międzynarodowa nagroda przyznawana za "pokój, wolność i współpracę w Europe" zostanie wręczona Joachimowi Gauckowi 26 czerwca w Warszawie przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jej wysokość to 10 tys. euro.

Joachim Gauck – od pastora do prezydenta

"Laureat jest jedną z niemieckich osobistości, które zbudowały mosty między ludźmi w byłej NRD a tymi w Republice Federalnej" – napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody Gauckowi. Dodano, że w czasach NRD, urodzony w 1940 roku w Rostoku Gauck, po studiach teologicznych został luterańskim pastorem. "W wierze doświadczył możliwości zawierzenia prawdzie i przeżycia tej wiary jako siły, która pozwoliła mu żyć jako chrześcijaninowi wśród wierzącej mniejszości. To, jak zaznacza, skłoniło go do opowiedzenia się po stronie wolności" – czytamy.

Akta Stasi

Fundacja zwraca uwagę, że Gauck w latach 1990–2000 był również pierwszym szefem urzędu ds. akt Stasi (wywiad i kontrwywiad NRD). 18 marca 2012 roku został wybrany na pięcioletnią kadencję na urząd prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. Sprawował go do 18 marca 2017 roku. Dziś ma 81 lat.

Dotychczasowymi laureatami nagrody Fundacji im. św. Wojciecha byli m.in. pierwszy premier wybrany w częściowo wolnych wyborach w Polsce Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) i były kanclerz Niemiec Helmut Kohl (1930–2017).

Czytaj też:

Gauck: Europa myli się, gdy twierdzi, że Polska czy Węgry są na progu faszyzmu