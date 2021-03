Dziedzictwo ks. Franciszka Blachnickiego: Zapomniane czy zmarnowane? Debata IPN

W dyskusji prowadzonej przez Piotra Woyciechowskiego wzięli udział: dr Tomasz Terlikowski, publicysta katolicki, Jan Pospieszalski, dziennikarz prowadzący program "Warto rozmawiać", gen. Andrzej Kowalski, były szef Służby Wywiadu Wojskowego oraz dr Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki, poseł PiS.

– To był człowiek, który nieustannie obserwował świat, uczył się go, spotykał ludzi i rozmawiał. Wyciągał wnioski i szukał, czasem przejmując coś od innych. Możemy być więc niemal pewni, że i w III RP modyfikowałby wciąż na nowo program Ruchu Światło - Zycie, że wprowadziłby do niego nowe elementy i szukałby kolejnych sposobów, by dotrzeć z Ewangelią do ludzi. Jest także niemal pewne – powiedział Piotr Woyciechowski, przytaczając fragment książki o ks. Blachnickim.

Kim był ksiądz Blachnicki?

Ks. Franciszek Blachnicki był wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, organizatorem Krucjaty Wstrzemięźliwości, założycielem Ruchu Światło-Życie, twórcą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, a także założycielem wspólnot życia konsekrowanego: Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, Wspólnoty Chrystusa Sługi oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi.

Zanim został duchownym, bronił kraju w 1939 roku, a następnie działał w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego. Padł ofiarą niemieckich represji – jako więzień KL Auschwitz oraz innych obozów koncentracyjnych. Ale także po wojnie – już jako ksiądz – nie zaznał spokoju. Komuniści robili wszystko, aby mu w tym przeszkodzić.

Ks. Franciszek Blachnicki zmarł 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu w Niemczech w niejasnych okolicznościach (w ubiegłym roku IPN wznowił śledztwo w tej sprawie). Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oświęcimskim. Trwa jego proces beatyfikacyjny.

