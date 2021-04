Uważajcie na wyznawców

W tym celu znalazłem ogłoszenie na słupie, na którym reklamował się magik od pamięci, kart graficznych i procesorów. Oderwałem karteczkę z numerem telefonu i zadzwoniłem. Internet już wtedy był, ale w tym Internecie nie było zbyt wiele. Nawet agencje towarzyskie ogłaszały się wtedy w „Życiu Warszawy”. Facet przyszedł ze świtą. Świta, jak to świta, wpatrywała się w niego z religijną wręcz czcią. Kiedy facet poszedł się wysikać, jeden z jego przybocznych postanowił mnie oświecić, z kim mam do czynienia. Miałem do czynienia z absolutnym komputerowym geniuszem.