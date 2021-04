Dr Grzesiowski usunięty z zawodu? Rzecznik MZ zabiera głos

Na początku kwietnia pojawiły się doniesienia, że znany ekspert ds. koronawirusa dr Paweł Grzesiowski może zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu. Podczas środowej rozmowy w programie "Tłit" do sprawy odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Ekspert wydalony z zawodu?

Informację o próbie usunięcia z zawodu dra Grzesiowskiego przekazał na początku tego miesiąca w rozmowie z Wirtualną Polską poseł Porozumienia, prof. Wojciech Maksymowicz.

Polityk, który jest również czynnym lekarzem, powiedział, że p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego chce odwołania z zawodu dra Pawła Grzesiowskiego, eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19.

– Doszły do mnie słuchy, że rzekomy Główny Inspektor Sanitarny Kraju, pan inżynier, wystosował wystąpienie do Izby Lekarskiej o ukaranie pozbawieniem prawa wykonywania zawodu Grzesiowskiego – powiedział Maksymowicz.

Informacje podane przez posła Porozumienia potwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja.

Nie będzie usunięcia z zawodu

W środę, również w programie "Tłit" WP do sprawy odniósł się rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz zaprzeczył, że ktokolwiek podjął próbę odebrania dr. Grzesiowskiemu prawa do wykonywania zawodu.

– Nikt nikogo nie chce pozbawiać prawa do wykonywania zawodu. Prosiłbym o zapoznanie się z wnioskiem. Minister skierował sprawę do sądu koleżeńskiego, sądu lekarskiego. Nie ma tam ani słowa o pozbawianiu kogokolwiek prawa do wykonywania zawodu – stwierdził.

Andrusiewicz skrytykował również prof. Maksymowicza za przekazywanie niesprawdzonych informacji.

– Pan minister Maksymowicz powinien zapoznać się z sytuacją zanim zabiera głos. W ostatnim czasie często zabiera głos nie znając żadnych faktów – stwierdził.

Dr Grzesiowski krytykował GIS

Andrusiewicz odniósł się także do aktywności dra Grzesiowskiego, który wielokrotnie mocno krytykował decyzje Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. pandemii.

– Niestety pan dr Grzesiowski niejednokrotnie zabierał głos, odnosząc się do sytuacji GiS w całym kraju. Zdaniem ministra Saczki deprecjonował pracę ludzką, a nikt nie powinien w dobie epidemii deprecjonować niczyjej pracy – powiedział.

– Tak jak dr Grzesiowski ma prawo oceniać inne instytucje, tak inne instytucje mają prawo oceniać dra Grzesiowskiego – dodał rzecznik MZ.

Czytaj też:

Spadek nowych zakażeń. Rzecznik MZ przestrzega przed zbyt wczesnym optymizmemCzytaj też:

Szczepienia na szerszą skalę. Rzecznik MZ: Wkrótce nowe zasady programu szczepień