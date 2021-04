Spadek nowych zakażeń. Rzecznik MZ przestrzega przed zbyt wczesnym optymizmem

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że ostatnie dwa dni pokazują delikatnie wyhamowanie dynamiki zachorowań.

"Zbyt wcześnie, aby mówić o stałym trendzie spadkowym"

– Przedwczoraj w naszych statystykach mieliśmy wyhamowanie dynamiki do poziomu poniżej 10 proc, wczoraj do poziomu 3 proc., a dzisiaj ta dynamika jest ujemna tydzień do tygodnia. Jest to pierwszy sygnał, że w tendencji epidemicznej może się coś zmieniać – powiedział Andrusiewicz. Zaznaczył jednocześnie, że jest zbyt wcześnie, aby mówić, że mamy do czynienia ze stałym trendem spadkowym.

Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że wszystko zależy od zachowań społecznych. – Nie możemy przyjmować tego jako jaskółkę dobrej nadziei i z dość dużą swobodą podejść do najbliższych dni, bo ta sytuacja może się diametralnie odwrócić – powiedział rzecznik.

Zwrócił uwagę, że nadal trudną sytuacje mamy w woj. śląskim, woj. wielkopolskim i w woj. dolnośląskim. – Tam dzienne przyrosty wynoszą nadal 30 proc. – wskazał.

Dodał, że są regiony, gdzie sytuacja może napawać optymizmem. – W woj. warmińsko-mazurskim mamy kolejny dzień spadków na poziomie 5 proc. Mamy takie województwa, jak podlaskie, podkarpackie czy lubuskie, gdzie dobowe wzrosty są poniżej 10 proc. – powiedział rzecznik MZ.

77 proc. obłożenia łóżek respiratorowych

– Mamy w granicach 77 proc. obłożenia łóżek respiratorowych – to też nadal jest bardzo dużo – poinformował Andrusiewicz. Dodał, że nadal jest zapas 10 tys. wolnych łóżek i w granicach tysiąca wolnych respiratorów.

Rzecznik ocenił, że budujące jest to, że państwo cały czas uzupełnia sprzęt, który jest do dyspozycji pacjentów covidowych. Poinformował, że ostatniej doby przybyło tysiąc dodatkowych łóżek szpitalnych i w granicach 150 respiratorów.

– W tej chwili mamy jeszcze nadal bufor 10 tys. wolnych łóżek i w granicach tysiąca wolnych respiratorów. W tym tygodniu zwiększyliśmy ten bufor o ponad 3 tys. samych łóżek i w granicach 400 respiratorów – mówił. Zapowiedział, że w kolejnym tygodniu nastąpi kolejne zwiększenie liczby łóżek. – Co świadczy, że nadal przygotowujemy się do wzrostu w hospitalizacji, bo trzeba zaznaczyć jasno – za wzrostem skali zakażeń będzie podążała w granicach tygodnia, dwóch tygodni skala wzrostów obłożenia łóżek szpitalnych – zaznaczył.

Czytaj też:

Osiągnęliśmy szczyt trzeciej fali pandemii? Ważne słowa prof. KraskiCzytaj też:

Morawiecki: To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19