Morawiecki: To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki odwiedził w piątek siedzibę Caritas Polska w Warszawie. – Cała polityka państwa i naszego obozu, obozu Prawa i Sprawiedliwości, jest nakierowana na pomoc tym najsłabszym – mówił i podkreślił, że "świadczy o tym chociażby 13. emerytura, z którą ruszyliśmy, z kolejną pulą roczną wypłaty 13. emerytury". – Świadczy o tym najwyższa od wielu waloryzacja emerytur, średnio o około 100 złotych miesięcznie, a najniższą emeryturę podnieśliśmy do 1250 złotych od tego roku – dodał.

"To ważne, żeby chronić życie i zdrowie naszych najbliższych"

– W tych dniach, drodzy nasi seniorzy, ważne jest, żeby zadbać o wasze zdrowie, wasze życie w walce z COVID-19 – podkreślał Morawiecki. – Cieszę się, że do tego dnia, do tego momentu zaszczepiliśmy już ponad cztery miliony osób powyżej 61 roku życia. To ponad cztery miliony osób, które mają dużo większą szansę w walce z COVID-19 – mówił.

Szef rządu poinformował, że w piątek rano odbyło się spotkanie rządowego zespołu. – Po raz pierwszy od dłuższego już czasu, bo te dni są takie długie, takie trudne, mamy tydzień do tygodnia niższą liczbę zachorowań, ale wciąż bardzo wysoką, wciąż niebezpieczną, wciąż muszę apelować do wszystkich państwa o to, żeby przestrzegać zasad, żeby święta spędzić w gronie najbliższej rodziny - to takie ważne, żeby chronić życie i chronić zdrowie naszych najbliższych – podkreślił.

"To miara naszego człowieczeństwa"

Podczas konferencji premier podziękował wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy pomagają najsłabszym. – To jest miara człowieczeństwa i miara solidarności, którą się szczycimy się w naszym społeczeństwie i dzięki wam Polska staje się coraz lepsza – mówił.

