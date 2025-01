Rozłam w Konfederacji. Dwóch posłów nie chce poprzeć Mentzena

Eurodeputowany Grzegorz Braun został usunięty z Konfederacji Wolność i Niepodległość po tym, jak ogłosił start w wyborach prezydenckich. Braun jest liderem wchodzącej w skład Konfederacji WiN partii Konfederacja Korony Polskiej.

Pod koniec sierpnia 2024 r. Rada Liderów Konfederacji WiN zdecydowała, że nie przeprowadzi prawyborów prezydenckich, a kandydatem ugrupowania na prezydenta RP będzie Sławomir Mentzen, prezes Nowej Nadziei.

"Jeden wielki żart"

Posłowie Konfederacji przegłosowali uchwałę, z której wynika, że będą popierać Sławomira Mentzena w kampanii prezydenckiej. Pod dokumentem nie podpisało się dwóch parlamentarzystów: Włodzimierz Skalik i Roman Fritz, którzy nie pojawili się na posiedzeniu klubu – relacjonował Onet.

– Stoimy w rozkroku. Bo wprawdzie wyrzuciliśmy Brauna, ale w klubie poselskim wciąż są jego ludzie, którzy będą go popierać w tych wyborach. To jest jakaś absurdalna sytuacja – powiedział anonimowo jeden z polityków Konfederacji, który uważa, że należy jak najszybciej wyrzucić braunistów z ugrupowania. – Jeden z nich mówił, że on to by chciał, by w drugiej turze był Braun i Mentzen. Usłyszeliśmy też, że może zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Taka ironia. To wszystko to jeden wielki żart – stwierdził.

Kto tworzy Konfederację?

Konfederacja Wolność i Niepodległość to koalicja środowisk prawicowych. W jej skład wchodzą partie: Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja (wcześniej KORWiN) oraz Konfederacja Korony Polskiej. Wszystkie najważniejsze decyzje w ugrupowaniu podejmowane są przez Radę Liderów. W Sejmie X kadencji zasiada 18 posłów Konfederacji. Przewodniczącym klubu jest Grzegorz Płaczek.

Z nominacji Korony Polskiej Brauna do Sejmu z list Konfederacji dostali się: Włodzimierz Skalik, Roman Fritz oraz Andrzej Zapałowski. Ten ostatni – jak wynika z doniesień medialnych – ostatecznie może zostać przy Bosaku i Mentzenie.

