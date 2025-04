Jednak nie tylko Rosjanie atakują i zadają spore straty militarne, gospodarcze, infrastrukturalne, ludzkie naszemu wschodniemu sąsiadowi, ale też Ukraina właśnie po raz kolejny wkroczyła na terytorium Federacji Rosyjskiej. Można nawet odnieść wrażenie, że wojna się rozkręca. Rzecz jasna obu stronom chodzi o optymalne dla nich warunki zawieszenia (powtórzmy!) broni. Prezydent Trump nie okazał się cudotwórcą, choć realnie przyczynia się do skrócenia wojny.

Proponuje spojrzeć na to co dzieje się we wschodniej Europie jako – zwykłą czy niezwykłą – grę interesów. Otóż w interesie Moskwy jest jeszcze przez co najmniej kilka tygodni, a raczej miesięcy, bo wykorzystuje rosnącą słabość militarno-wojskowo-ekonomiczno- dyplomatyczną Ukrainy – kontynuowanie tej wojny. Kreml chce tworzyć fakty dokonane. Kijów z kolei przegrywa stopniowo wyczerpującą wojnę pozycyjną,ale jest w stanie zaatakować terytorium dawnego, przez parę wieków sojusznika (Unia Perejesławska z połowy XVII wieku!), a dziś wroga, aby odciągnąć go od systematycznego uszczuplania ukraińskiego terytorium.

Staropolskie przysłowie: „Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma” w jakiejś mierze oddaje sytuację niekończącej się jednak, wbrew propagandowemu optymizmowi Waszyngtonu i pokojowym rozmowom w saudyjskim Rijadzie, wojnie.

A świat? A ściślej tzw. zachodnia opinia publiczna? Bardzo przejęta pokojowymi „rokowaniami na raty” w Arabii Saudyjskiej teraz ma już inną „zabawkę”. Oczywiście jest nią wojna celna "Stany Zjednoczone Ameryki – reszta globu", choć europocentryczny Stary Kontynent przede wszystkim interesuje konflikt gospodarczy między USA a UE. Skądinąd 45., a teraz 47. prezydent w dziejach Ameryki nie wiem na ile w sposób zamierzony, a jeśli zrobił to jednak celowo to było to bardzo sprytne- wojną celną całkowicie przykrył fakt, że jego walka o pokój nie zakończyła się nie tylko po jednym dniu prezydentury, ale po dwóch i pół miesiącach też nie.

Wojna potrwa. Do końca roku? Nawet jednak po jej zawieszeniu (sic!) pozostanie wrogość miedzy Rosją a Ukrainą. To spektakularny koniec,jak się wydaje, rosyjsko-kozackiego sojuszu z Perejesławia.