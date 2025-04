Olimpijczyk i były poseł PO przewieziony do izby wytrzeźwień

Jak donoszą media, policjanci zostali wezwani do awantury domowej w Swarzędzu. Po przybyciu na miejsce okazało się, że sprawcą całego zajścia jest Szymon Ziółkowski. Mężczyzna był ponadto pod wpływem alkoholu. Z tego powodu został przewieziony do izby wytrzeźwień w Poznaniu. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek ok. godziny 19.

Media nie podają więcej szczegółów całego zajścia. Również sam Ziółkowski nie skomentował sprawy.

– Patrol policyjny wezwano na miejsce do awanturującego się pijanego Z. Policjanci uznali, że musi trafić do izby wytrzeźwień. Dalsze z nim kroki, czy będzie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to decyzja żony – przekazał reporter TVN24.

Szymon Ziółkowski to jeden z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletów. Jest sześciokrotnym rekordzistą Polski i czternastokrotnym mistrzem Polski seniorów w rzucie młotem. W 2000 roku zdobył złoty medal na igrzyskach olimpijskich w Sydney. Rok później w Edmonton wygrał mistrzostwa świata. Karierę sportową zakończył oficjalnie w 2016 r., ale już rok wcześniej w wyborach parlamentarnych znalazł się na pierwszym miejscu listy PO w okręgu poznańskim. Uzyskał mandat posła VIII kadencji, otrzymując 29 760 głosów. W wyborach w 2019 r. nie uzyskał reelekcji.

Obecnie Ziółkowski wrócił do sportu w roli trenera. Jego podopiecznym jest pięciokrotny mistrz świata Paweł Fajdek.

