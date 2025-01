"Jestem zniesmaczony". Kukiz został zapytany o start Brauna

– Ja rozumiem, że każdy może mieć jakieś osobiste, indywidualne ambicje, ale ja wszystkie swoje ambicje osobiste […] poświęciłem państwu, poświęciłem idei i jestem trochę zniesmaczony tym, że w takim momencie i w takiej chwili pan Braun wykonał numer, który rzeczywiście osłabia tych mniejszych kandydatów z prawej strony w sposób znaczący – powiedział Paweł Kukiz w Radiu Wnet.

Polityk był też pytany o start Marka Jakubiaka w wyborach. Jak ocenił, sukcesem będzie dla niego osiągnięcie "jakiegoś przyzwoitego wyniku". – Albo ew. będzie sukcesem oddanie swojego poparcia w odpowiednim czasie osobie, która wygra, oczywiście mówię cały czas o stronie patriotycznej, która wygra wybory prezydenckie, to jest sukces – powiedział Kukiz. – Jesteśmy realistami, ja w 2015, mi przez myśl nawet nie przeszło, że ja zostanę tym prezydentem – kontynuował.

Nawrocki "kandydatem obywatelskim"? "A ja jestem blondynką"

Poseł został też zapytany o kandydaturę Karola Nawrockiego. Kukiz przyznał, że jedna rzecz jest dla niego w tej kandydaturze zabawna.

– To mnie trochę śmieszy, to powtarzanie co dwie sekundy „jestem obywatelskim kandydatem”, a ja jestem piękną blondynką długowłosą – powiedział Paweł Kukiz w Radiu Wnet. – Obywatelskim kandydatem jest człowiek, który zakłada swój komitet obywatelski, a potem ew. jak on już ten komitet obywatelski założył, jakaś duża opcja polityczna po jakimś czasie zaczyna go wspierać. To jest dla mnie obywatelski kandydat. Ja rozumiem bezpartyjny, to jest dużo lepsze określenie, bezpartyjny kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość – kontynuował muzyk.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, natomiast druga tura – 1 czerwca. Przeprowadzone dotychczas sondaże dają kandydatowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi trzecie miejsce – za Rafałem Trzaskowskim (KO) i Karolem Nawrockim (kandydat popierany przez PiS).

