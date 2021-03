Morawiecki: Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych

twitter

– Nasz Narodowy Program Szczepień to coś więcej niż tylko rządowy program. To jest egzamin. To jest jednocześnie egzamin z odpowiedzialności, egzamin ze sprawności działania struktur państwa, z naszych zdolności mobilizacyjnych, z naszych zdolności organizacyjnych – tłumaczył szef rządu podczas konferencji na Stadionie Narodowym.

Jak przypomniał premier, rząd obiecał na początku roku, że wykona 6 milionów szczepień do końca I kwartału. – I właśnie dzisiaj, tuż przed końcem I kwartału to sześciomilionowe szczepienie zostaje wykonane – poinformował premier. – Do końca Ii kwartału wykonamy łącznie 20 milionów szczepień, a do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić w Polsce – dodał szef rządu.

– Ten program jest programem, od którego zależy szybki powrót do tego, za czym wszyscy tęsknimy – powrót do tej normalności sprzed COVID-19 – oświadczył Morawiecki.

Szczepienia w zakładach pracy, aptekach i POZ

Podczas konferencji prasowej szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk poinformował również o drugiej ważnej zmianie dot. szczepień.

– W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników; punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ – poinformował polityk.

– Wprowadzamy rewolucyjną możliwość – do tej pory mogły szczepić wyłącznie podmioty prowadzące działalność leczniczą. W drugim kwartale uruchomimy możliwość szczepienia dla pojedynczych ratowników medycznych, pojedynczych pielęgniarek. Wprowadzimy również punkty drive thru – tłumaczył Dworczyk.