Biedni palacze papierosów

Człowiek przesiąknięty dymem nikotynowym to ledwie cień człowieka od niego wolnego – proszę mi wierzyć, wiem, o czym piszę

A teraz jeszcze dodatkowo współczuję palaczom z powodu planów rządu, który nie ma dla palaczy nawet cienia współczucia i chce z nich zedrzeć, ile się tylko da, a nawet jeszcze więcej.

To zresztą nic nowego pod słońcem – te zakusy na portfele i portmonetki palaczy. Przecież od całych dekad budżety wielu państw bez żadnych skrupułów żerują na dochodach biednych palaczy (a także konsumentów alkoholu i tankujących do swych aut benzynę), drenując ich kieszenie, by finansować coraz to nowe zachcianki polityków.