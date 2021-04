Bohaterowie są zmęczeni

Kiedyś był – powiedzmy – taki jak ja / zbrzydł i utył, ale za to forsy ma / z nim już dzisiaj nie pogadasz” – śpiewał w roku 1996 Maciej Maleńczuk. Minęło kilkanaście latek i ta przypadłość dopadła jego samego. Nie ma się co czepiać Maleńczuka. „Forsy mają”, no i zbrzydło, i utyło się różnym kontrkulturowym bohaterom, których dokonania są nostalgicznym punktem odniesienia dla dzisiejszych 50- i 40-latków, w młodości zbuntowanych przeciwko Babilonowi, dziś często na urzędowych czy biznesowych szczytach.