Bobry nie w pakiecie

To było we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku, politykiem tym był Marian Piłka, a z tymi bobrami chodziło mu o to, że Polska nie prowadzi żadnej sensownej polityki hydrologicznej i o nasze zasoby muszą dbać bobry, budujące tamy i przyczyniające się do gromadzenia wody na rozlewiskach i mokradłach. Te bobry to był pierwszy konik Piłki. Drugim była demografia. Nauczał, że głównym zadaniem polityków powinna być walka o jak największy przyrost naturalny, bo inaczej jako naród szybko zaczniemy się zwijać.