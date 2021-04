Nieoficjalnie: Polscy olimpijczycy i piłkarze będą zaszczepieni przeciwko COVID-19

Decyzję w tej sprawie podjął rząd. Chociaż Międzynarodowy Komitet Olimpijki nie wymaga od sportowców, aby ci przystępując do zawodów na Igrzyskach byli zaszczepieni, to jednak polskie władze wolą, aby Polacy mieli zapewnioną ochronę przed wirusem. Pozwoli to uniknąć wykluczenia z najważniejszych zawodów w sezonie tuż przed ich rozpoczęciem.

Szczepienia sportowców

Według dziennikarzy rozgłośni temat podania szczepionki sportowcom był rozważany od miesiąca. Z powodu odnotowywanych w ostatnich tygodniach dużych ilości zakażeń koronawirusem nie było politycznej woli do podjęcia takiej decyzji. Teraz, po zapowiadanym przez Michała Dworczyka, pełnomocnika rządu ds. Narodowego Programu Szczepień, przyspieszeniu procesu szczepienia Polaków, decyzja w sprawie sportowców w końcu zapadła.

"Dopuszczenie sportowców do szczepień wydaje się jak najbardziej zasadne. Zarówno Polski Komitet Olimpijski, jak i Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej mówią w tej sprawie jednym głosem. Przyjęcie szczepionki dałoby polskim sportowcom przygotowującym się do Igrzysk Olimpijskich - często wyjeżdzającym na zagraniczne zgrupowania - spokój i komfort" – napisał Polski Komitet Olimpijski w odpowiedzi na pytania dziennikarzy RMF FM.

Część sportowców już otrzymała szczepionki. To zawodnicy, którzy są żołnierzami i otrzymali preparaty z puli dla polskiego wojska. Inni to wykładowcy akademiccy.

Tegoroczne Igrzyska rozpoczną się 23 lipca i będą przebiegać bez udziału kibiców na stadionach.

Piłkarze też zaszczepieni

Jak donosi portal weszlo.pl polscy piłkarze, którzy w tym roku będą grali na mistrzostwach Europy, również otrzymają szczepionki. Ma to zapobiec wypadnięciu kluczowych zawodników przed najważniejszym turniejem sezonu. Decyzja już zapadła, a oficjalnie ma zostać przedstawiona w środę podczas konferencji prasowej.

Problemy z zakażeniem koronawirusem dopadły polska reprezentację tuż przed meczem z Anglią w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Test wykonany u Grzegorza Krychowiaka dał wynik pozytywny. Po pobraniu kolejnego wymazu, okazało się jednak, że zawodnik jest zdrowy i mógł zagrać w spotkaniu przeciwko Anglikom.

Szczepienia sportowców mają zapobiec takim sytuacjom.

Czytaj też:

Koronawirus w kadrze polskich skoczków. Zakażony jeden z zawodnikówCzytaj też:

Polska – Anglia. Wypada kolejny kluczowy zawodnik