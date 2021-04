Dworczyk: W tym tygodniu zamierzamy wykonać ponad 1 mln szczepień

Michał Dworczyk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej przekonywał o znacznym przyspieszeniu Narodowego Programu Szczepień. Szef KPRM poinformował, że w Polsce wykonano dotąd 7,7 mln szczepień I i II dawką. W zeszłym tygodniu w ciągu 7 dni udało się podać ponad 1 mln szczepionek. – W tym tygodniu również zamierzamy wykonać tyle szczepień – stwierdził Dworczyk.

Narodowy Program Szczepień przyspiesza

Szef KPRM poinformował, że rząd planuje wykonać do końca tego miesiąca 20 mln szczepień. Przypomniał także, że od dzisiaj istnieje możliwość rejestrowania się na szczepienia osób w wieku 59 lat.

– Do końca kwietnia wykonamy 20 mln szczepień. Dziś rozpoczęły się szczepienia osób w wieku 59 lat. Trwa rejestracja za pośrednictwem kanałów internetowych oraz przez infolinię. Zapisało się już ok. 64 tys. osób urodzonych w roku 1962 – powiedział Michał Dworczyk zaznaczając, że do końca maja zagwarantowano 1,5 mln terminów.

– W ostatnich 10 dniach na konkretne terminy zapisało się ponad 900 tys. osób powyżej 60 r.ż. To nam daje bardzo dobre wyniki w grupie osób powyżej 70 r.ż. Łącznie zaszczepionych lub zarejestrowanych to już ponad 70 procent – dodał.

Nowa szczepionka

Polityk odpowiedzialny za szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce mówił także o szczepionce Johnson&Johnson, która niebawem zostanie dostarczona do Polski.

–Szczepionka Johnson&Johnson przyjedzie w najbliższą środę, to preparat jednodawkowy, skierowana zostanie do szczepiennych zespołów wyjazdowych, które szczepią pacjentów z ograniczoną mobilnością – powiedział Dworczyk.

Minister poinformował także, że niedługo zostaną przedstawione przepisy, które umożliwią szczepienia w miejscach pracy.

– Do końca miesiąca zostaną wypracowane precyzyjne zasady prowadzenia szczepień w zakładach pracy – stwierdził. – Szczepienia w zakładach pracy zależne są od dostaw szczepionek. W tej chwili nie wykorzystujemy nawet 50 proc. możliwości obecnych punktów szczepień – dodał.

