Alarm bombowy w siedzibie NIK. Zarządzono ewakuację

Jak przekazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli, we wtorek w godzinach porannych, Izba otrzymała wiadomości mailowe w których poinformowano o podłożeniu ładunków wybuchowych w siedzibie NIK oraz części delegatur na terenie kraju.

Przedstawiciele NIK o zaistniałej sytuacji poinformowali już odpowiednie służby. Zarządzona została ewakuacja siedziby NIK oraz zagrożonych delegatur w Olsztynie, Białystoku, Kielcach, Poznaniu, Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie i Łodzi.

Warszawa: Ewakuowano ok. 40 miejsc

Okazuje się, że NIK to nie jedyna instytucja, która we wtorek otrzymała informację o podłożonej bombie. "Na skutek uzyskanej przez pocztę elektronicznej informacji o umieszczeniu w budynku Sądu Najwyższego ładunku wybuchowego, Pierwsza Prezes SN zarządziła ewakuację budynku" – poinformowano na oficjalnym profilu Sądu Najwyższego na Facebooku. W kolejnym wpisie przekazano, że czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 12.30.

Z nieoficjalnych ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że po informacjach o podłożonych ładunkach wybuchowych w samej tylko stolicy ewakuowanych zostało łącznie ok. 40 miejsc. W tym, siedziby Sądu Apelacyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj też:

Kontrolna wojna podjazdowaCzytaj też:

Przeszukanie u syna Banasia to polityczna zemsta? Jest komentarz premiera