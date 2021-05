Jednorazowy dodatek dla personelu niemedycznego szpitali. Podano datę

– Chcę (...) podziękować bardzo gorąco i przekazać informację o wsparciu konkretnym, finansowym dla części naszego personelu, czasami nazywanego słusznie czy niesłusznie, niemedycznym – mówił podczas konferencji prasowej premier.

twitter

– Dla naszych wspaniałych pań, bo to zwykle panie są, salowych, dla panów, bo to zwykle panowie są, noszowych, dla kierowców karetek, dla pracowników transportu medycznego i wszyscy ci, którzy przepracowanych mają co najmniej 21 dni w tym obszarze covidowym, to postanowiliśmy też przekazać jednorazowy dodatek, jednorazową wypłatę 5 tys. zł – dodał szef rządu.

Otwarcie kin, teatrów i filharmonii

– Zdecydowaliśmy się dokonać drobnych korekt związanych z planem który obowiązuje, który przedstawiliśmy na maj – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

– Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o osiem dni – na 21 maja – tak żeby w reżimie sanitarnym można było wcześniej te działy życia społecznego i gospodarczego uruchamiać – poinformował Morawiecki.

Premier przekazał również, że zapadła decyzja o przyspieszeniu o jeden dzień otwarć wcześniej sygnalizowanych na 29 maja. Oznacza to, że kluby fitness, baseny i siłownie będą mogły być uruchamiane już 28 maja.

– Apeluję raz jeszcze o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ dane z ostatnich dni pokazują, że wirus cały czas jest groźny. Zachęcam wszystkich do szczepień. To nasza nadzieja do powrotu do normalności – mówił premier Morawiecki.

Łagodzenie obostrzeń

W ramach łagodzenia obostrzeń wprowadzonych w związku z kolejną falą epidemii koronawirusa, od 8 maja swoją działalność wznowiły hotele. Możliwe jest przyjęcie połowy dopuszczalnej liczby gości. W częściach wspólnych obowiązuje noszenie maseczek. Posiłki można zamawiać jedynie do pokoju, hotelowe siłownie i strefy spa wciąż pozostają zamknięte. Zgodnie z wytycznymi sanepidu po wejściu do hotelu obowiązkowe jest zmierzenie temperatury, obowiązuje zakaz wpuszczania osób postronnych. Zamknięte mają być także pomieszczenia wspólne. Pokoje będą sprzątane tylko na życzenie gościa. Hotele mają obowiązek przygotowania izolatki dla gości u których pojawią się objawy COVID-19.

Od najbliższej soboty – 15 maja otwarte będą ogródki restauracyjne, dotyczy to również tych hotelowych. Tego dnia zostanie także zniesiony obowiązek noszenia maseczek w na świeżym powietrzu.

Czytaj też:

Co ze szczepieniami nastolatków? Jest deklaracja premiera Morawieckiego