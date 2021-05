Co ze szczepieniami nastolatków? Jest deklaracja premiera Morawieckiego

Podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski mówili o znoszeniu obostrzeń, ale także wypowiedzieli się na temat szczepień osób poniżej 18. roku życia.

– Specjaliści, epidemiolodzy, nasza rada medyczna, ale też rady medyczne innych krajów (…) mówią, że trzeba jak najszybciej zaszczepić jak największą część populacji – tłumaczył premier.

– Dlatego w ślad za badaniami firmy Pfizer, które potwierdzają możliwość szczepienia 16- i 17-latków, chcemy już wkrótce udostępnić możliwość szczepienia dla tej młodszej części naszego społeczeństwa – stwierdził Morawiecki.

Znoszenie obostrzeń

– Zdecydowaliśmy się dokonać drobnych korekt związanych z planem który obowiązuje, który przedstawiliśmy na maj – zapowiedział również podczas konferencji szef rządu.

– Przyspieszamy otwarcie kin, teatrów, filharmonii, instytucji kultury o osiem dni – na 21 maja – tak żeby w reżimie sanitarnym można było wcześniej te działy życia społecznego i gospodarczego uruchamiać – poinformował Morawiecki.

Premier przekazał także, że zapadła decyzja o przyspieszeniu o jeden dzień otwarć wcześniej sygnalizowanych na 29 maja. Oznacza to, że kluby fitness, baseny i siłownie będą mogły być uruchamiane już 28 maja.

– Apeluję raz jeszcze o ostrożne korzystanie z tego powrotu do normalności, ponieważ dane z ostatnich dni pokazują, że wirus cały czas jest groźny. Zachęcam wszystkich do szczepień. To nasza nadzieja do powrotu do normalności – mówił premier Morawiecki.

