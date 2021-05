Gowin: Rozwijamy czerwony dywan dla polskich przedsiębiorców

Trwa konwencja PiS poświęcona prezentacji Nowego Polskiego Ładu. Programu, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale także być początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej.

Główne założenia Polskiego Ładu przedstawione przez Morawieckiego to: plan na zdrowie - 7 proc. PKB na zdrowie, obniżka podatków dla 18 mln Polaków, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc prac, mój dom - mieszkanie bez wkładu własnego i dom do 70 m2 bez formalności oraz emerytury bez podatku do 2500 zł.

Jarosław Gowin przyznał, że na skutek podniesienie kwoty wolnej od podatku mniej środków trafi do budżetu państwa, ale więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków. – System podatkowy był degresywny. Teraz oczywiście ucierpi na tym budżet państwa. Wpływy z podatków będą mniejsze, ale to mnie szczerze powiedziawszy nie martwi, ponieważ uważam, ze państwo powinno być oszczędne, a jak najwięcej pieniędzy powinno zostawać w portfelach obywateli (...) Dużo bardziej martwi mnie, że na skutek podniesienia kwoty wolnej od podatku stracą samorządy. To nie będą duże straty (...) Zamienimy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w trwałą subwencję samorządową, która będzie dzielona według obiektywnego algorytmu – mówił Gowin.

Wicepremier mówił także o bonie mieszkaniowym. – Chcemy wspierać Polaków w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. To zadanie należy do naszych priorytetów. W Polsce wciąż jest wiele osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a rolą rządu jest im w tym pomóc (...) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało wiele konkretnych rozwiązań oznaczających realne wsparcie dla każdego z Polaków. Jedną z propozycji jest bon mieszkaniowy. Czym jest i jak zadziała w praktyce? Za przykład weźmy rodzinę z trojgiem dzieci, która marzy o kupnie własnego mieszkania lub domu. W ramach bonu mieszkaniowego rodzina ta otrzyma dopłatę w wysokości 100 tys. złotych. Ale bon to wsparcie nie tylko dla dużych rodzin – to pomoc dla wszystkich Polaków. Także rodziny z mniejszą liczbą dzieci i single będą mogli otrzymać dofinansowanie – mówił Gowin.

Wicepremier przyznał, że Polski Ład to odważny program, ale jednocześnie zaprosił opozycję do dialogu. – Polski Ład będzie drogą do dialogu, porozumienia i pojednania – dodał.



Czytaj też:

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku, zmiany w służbie zdrowia. Co zawiera Polski Ład?Czytaj też:

"W jedności siła". Liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową deklarację programową