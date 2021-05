"Przestrzeń wolności i ładu". W piątek konferencja inaugurująca powstanie Collegium Intermarium

"Pragniemy, by inauguracja uczelni była również okazją do pogłębionej dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego oraz wyjątkowych szans rozwoju jakie stoją obecnie przed obszarem międzymorza. W konferencji udział wezmą wybitni naukowcy, politycy i liderzy społeczni z Europy Środkowo-Wschodniej i całego świata. Wspólnie rozmawiać będą o tym jakie jest miejsce dla klasycznych wartości w dzisiejszej edukacji i debacie publicznej oraz w jaki sposób działać na rzecz integracji gospodarczej i rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczelnią Collegium Intermarium, jak i dyskusją na temat wzmocnienia naszego regionu bazując na łączących nas wartościach" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Collegium.

Więcej na temat uczelni, jej ideałów i misji można przeczytać w wywiadzie, jakiego rektor Collegium Intermarium dr Tymoteusz Zych udzielił Maciejowi Pieczyńskiemu. Wywiad dostępny w nowym numrze tygodnika "Do Rzeczy".

Program konferencji

10:00 – 10: 45 Rozpoczęcie – Przemówienia inauguracyjne:

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI – Rektor Collegium Intermarium

Prof. dr hab. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki

Piotr Mazurek – Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego / Asystent Mateusz Rafał

10:45 – 11:00 Wystąpienie: Lady Caroline Cox – Członek Brytyjskiej Izby Lordów

11:00 – 11:10 Wystąpienie: Dr Tamás Sulyok – Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier

11:10 – 11:20 Wystąpienie: Dr Stephen Baskerville, prof. CI – Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

11:20 – 12:10 Panel 1 „Wolność akademicka”:

Prof. dr David Engels – Instytut Zachodni / moderator

Rod Dreher – Amerykański pisarz i publicysta

John O’Sullivan – Prezes Danube Institute

Dr Andreas Kinneging, prof. CI – Filozof prawa i myśli politycznej

Prof. dr Michael Sommer – Wykładowca historii starożytnej na Uniwersytecie w Oldenburgu

12:10 – 12:30 Krótka przerwa

12:30 – 14:00 Panel 2 „Miejsce klasycznych wartości w postmodernistycznym świecie”:

Wprowadzenie – Miklós Szánthó – Dyrektor Centrum Praw Podstawowych, Węgry

Dr Chantal Delsol, prof. CI – Francuska filozof, historyk polityki i pisarka

Dr hab. Andrzej Zybertowicz – Doradca prezydenta Andrzeja Dudy

Dr Gladden Pappin – Wykładowca politologii na Uniwersytecie w Dallas

Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz – kierownik Katedry Studiów Polskich im. Tadeusza Kościuszki w The Institute of World Politics w Waszyngtonie

Dr Uchenna Ekwo – Prezes Centrum Mediów i Inicjatyw Pokojowych

Stefan Tompson – Konsultant ds. Public Relations / moderator

Istvan Kovacs – Dyrektor Strategiczny Centrum Praw Podstawowych, Węgry

14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 15:15 Prezentacja wybranych kierunków studiów Collegium Intermarium

15:15 – 15:45 Przemówienie: Dr Václav Klaus – Były prezydent i premier Czech

15:45 – 16:00 Wystąpienie: Dr Alejandro Chafuen – Dyrektor Zarządzający Acton Institute

16:00 – 16:15 Nagranie: Dr Patrick Deneen – Wykładowca politologii na Uniwersytecie Notre Dame

16:15 – 17:30 Panel 3 „Integracja gospodarcza i rozwój regionalny krajów Europy Środkowej”:

Josh Hammer – Redaktor działu opinii, Newsweek, USA / moderator

Wprowadzenie – Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Wprowadzenie 2 – Gergely Ekler – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Węgry

Dr hab. Katarzyna Smyk – Pełnomocnik ds. Programowych w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi

Paweł Jabłoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Matthew Tyrmand – Ekonomista i publicysta

Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Sviatoslav Yurash – Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy

Dóra Szűcs – Dyrektor ds. Spraw Międzynarodowych w Mathias Corvinus Collegium

17:30 – 17:45 Przemówienie Erno Schaller-Baross – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Węgry

17:45 – 18:05 Krótka przerwa

18:05 – 18:20 Przemówienie Księżna prof. dr Ingrid Detter de Frankopan – Kierownik katedry Prawa Międzynarodowego Collegium Intermarium

18:20 – 19:50 Panel 4 „Dziedzictwo prawne cywilizacji zachodniej we współczesnym świecie”:

Paweł Lisicki – Redaktor Naczelny tygodnika „Do Rzeczy” / moderator

Wprowadzenie – Francisco Javier Borrego Borrego – Były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Hiszpania

Sebastian Kaleta – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Dr hab. Jan Majchrowski, prof. UW – Sędzia Sądu Najwyższego

Prof. dr hab. Zbigniew Cieślak – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Nagranie – Ligia De Jesús Castaldi – Wykładowca prawa na Uczelni Ave Maria

19:50 – 20:00 Zakończenie: Adw. Jerzy Kwaśniewski – Przewodniczący Rady Powierniczej Collegium Intermarium

