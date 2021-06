LGBT w Polsce. Winnicki odpowiada na wpis amerykańskiego dyplomaty

"Według raportu Open For Business brak inkluzywności wobec środowisk LGBTQI+ kosztuje Polskę, Węgry, Rumunię i Ukrainę ponad 8.6 miliarda dolarów rocznie. Ochrona praw człowieka LGBTQI+ oznacza także większy dobrobyt dla wszystkich" – napisał we wtorek na Twitterze Bix Aliu.

Do swojego wpisu dołączył hasztag #MiesiącDumy, który jest poświęcony społeczności LGBT, a także link do raportu opracowanego przez Open For Business – koalicję globalnych przedsiębiorstw promujących prawa osób LGBT. Dokument zatytułowano: "Argumenty ekonomiczne przemawiające za inkluzją osób LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej Węgry, Polska, Rumunia i Ukraina".

Winnicki: USA wybrały ideologię

Na wpis dyplomaty ostro zareagował Robert Winnicki. "Przez tydzień amb. USA napisał 8 postów, z czego trzy stanowią nachalną propagandę LGBT, a jeden jest o… niewolnictwie" – stwierdził poseł Konfederacji. Według niego "Bix Aliu potwierdza tezę, że nowa lewica widzi człowieka głównie w perspektywie między kolanami a pępkiem". "USA słabną bo, wybrały ideolo zamiast pragmatyki" – dodał Winnicki.

W sobotę Bix Aliu uczestniczył w Paradzie Równości w Warszawie. Marsz organizowany przez środowiska LGBT objął swoim patronatem prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. "Wybierzmy miłość, nie nienawiść. Z ogromną radością razem z kolegami i koleżankami z ambasady USA w Warszawie i przedstawicielami innych ambasad wybrałem się dziś na Paradę Równości. Wspieramy tolerancję, równość i prawa człowieka dla każdego" – napisał amerykański dyplomata.

