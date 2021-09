Merkel spotka się z Morawieckim. O czym będą rozmawiać?

W sobotę 11 września szef polskiego rządu spotka się w Warszawie z Angelą Merkel, która w roli kanclerza Niemiec, odwiedzi Polskę po raz ostatni.

"Spotkanie w Warszawie będzie okazją do podsumowania aktualnych kwestii dwustronnych i odnotowania problematycznych kwestii we wzajemnych relacjach. Rozmówcy omówią bieżące kwestie europejskie, takie jak zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 i ochrona zewnętrznych granic UE" – czytamy w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

"Spotkanie będzie też okazją do poruszenia tematów związanych z polityką klimatyczną UE i rozmów o kwestiach wschodnich w kontekście ostatnich wizyt kanclerz A. Merkel w Moskwie i w Kijowie" – czytamy.

Prezydent nie spotka się z Merkel

Podczas wizyty Merkel w Polsce nie będzie jednak rozmów z polskim prezydentem. Takie informacje przekazał portal wp.pl.

Wcześniej, 3 września, Ulrike Demmer, zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu przekazała, że w Warszawie szefowa niemieckiego rządu miała spotkać się m.in. Andrzejem Dudą.

– Propozycja spotkania nie była ustalana z Pałacem. Nie pojawiła się kilka tygodni temu. O spotkaniu z kanclerz Merkel prezydent Polski dowiedział się z komunikatu niemieckiej strony. Dopiero później przedstawiciele ambasady zgłosili się do Kancelarii Prezydenta, by umówić spotkanie. Tak się nie robi w dyplomacji. Niemiecka strona przepraszała nas za to, ale prezydent miał już wcześniej zaplanowane aktywności w sobotę 11 września – mówi WP osoba z otoczenia prezydenta Dudy.

"Rzeczpospolita" podała, że w kalendarzu Andrzeja Dudy w sobotę przewidziano wyjazd na Śląsk. Wirtualna Polska potwierdziła nieoficjalnie, że polityk 11 września będzie w Dąbrowie Górniczej, gdzie odbędą się obchody 41. rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego. Na zakończenie obchodów o godz. 14.30 zaplanowano uroczyste wręczenie Krzyży Orderu Odrodzenia Polski oraz Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

