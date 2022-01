30. finał WOŚP z kolejnym rekordem. Owsiak: Wkurzam się na polską rzeczywistość, ale mam ogromną wiarę

Tym razem hasłem przewodnim wydarzenia było "przejrzyj na oczy", a wolontariusze zbierali pieniądze na wsparcie okulistyki dziecięcej.

Jerzy Owsiak podsumował za pośrednictwem mediów społecznościowych 30. finał WOŚP. Wiadomo, że kwota deklarowana, którą udało się zebrać, to 136 282 325 złotych (o niemal 10 mln zł więcej niż w zeszłym roku).

facebook

"To nie jest bieg na wytrzymałość, ani nurkowanie w mega głębokiej wodzie. To jest zaproszenie do niezwykłej batalii, która trwa cały dzień i chcielibyśmy aby trwała ona tydzień, może miesiąc, może kilka miesięcy. Po raz kolejny to nasze dobro, dobry nastrój i dobre wiadomości, które rozsyłaliśmy wokół, pokazały jakie jest sedno prawdy. Tacy jesteśmy. Myślicie, że się nie wkurzam na polską rzeczywistość? Wkurzam się, i to bardzo, ale ciągle mam ogromne pokłady wiary, że potrafimy być tacy, jak dzisiaj - nie tylko w Polsce - ale i każdym zakątku świata. Z rozpędu mówię: dzisiaj, ale to już wczoraj. A wiecie co się wydarzyło? Kawał solidnego monolitu, który możemy nazwać 5 literami- dobro" – napisał Jerzy Owsiak w mediach społecznościowych.

"Przejrzyj na oczy"

Hasłem tegorocznej zbiórki było "Przejrzyj na oczy". Organizatorzy zbiórki podkreślali, że wzrok to najważniejszy zmysł człowieka.

"Jakiekolwiek problemy z nim związane wpływają na ogólny rozwój i poznawanie świata, dlatego tak istotne jest szybkie stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia, a czynnikiem niezbędnym do prawidłowej diagnozy i wdrożenia terapii jest nowoczesny sprzęt, którego polskim placówkom brakuje" – podkreślono na stronie WOŚP.

Z zebranych wczoraj pieniędzy zakupione zostaną m.in. angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka, oftalmoskopy do badania dna oka, lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka, tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki), synoptofory do pomiaru kąta zeza, urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń, tomografia dna oka, mikroskopy i stoły operacyjne.



Czytaj też:

Poseł Kurzępa z PiS wspiera WOŚP. Wyjaśnił, dlaczego to robiCzytaj też:

Owsiak uważa, że rząd nie radzi sobie z kryzysem na granicy. Czeka na pomoc ''sił europejskich''