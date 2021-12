Owsiak: Momentami Polskę tak kocham, jak jej nienawidzę

Jerzy Owsiak szykuje się powoli do kolejnego finału WOŚP. Dzisiaj był gościem radia Zet, gdzie w ostrych słowach atakował rząd oraz opowiadał o przygotowaniach do kolejnego finału Orkiestry. W pewnym momencie padły kontrowersyjne słowa o Polsce.

– Skąd biorę siłę na WOŚP? Siłę mi daje Polska. Momentami tak ją kocham, jak jej nienawidzę. Tak ją szanuję, jak momentami mam jej dość. Każdy z nas ma inną regułkę na patriotyzm – mówił.

– Chcemy być razem. Chcę, aby ten kraj był różnorodny. "Nie rób nikomu, co tobie niemiłe". Byłem przekonany, że idziemy w super kierunku, że otwieramy się na nowe i różnorodne. Chciałbym, aby to znowu w nas wrócił – kontynuował.

"Do głowy by mi nie przyszło"

W trakcie programu Owsiak został zapytany m.in. o sprawę nowelizacji ustawy medialnej. Szef WOŚP podkreślił, że prezydenckie weto to "nie jest żaden prezent".

– Ktoś mi ostatnio zadał pytanie, jak oceniam weto prezydenta. Przyznałem, że to nie jest żaden prezent, bo niepotrzebnie zaczynano całą tę awanturę. Do głowy nie przyszłoby mi, żebym kazał wyrzucić jakikolwiek kanał – mówił.

Podkreślił następnie, że sprawa telwizji TVN to w rzeczywistości to nakrywanie "czegoś czymś innym". – Próbuje się nas odciągać od kontrolowania i śledzenia tego, co dzieje się w Polsce. Również obywatele kontrolują WOŚP. Obywatele chcą coś na ten temat wiedzieć, a my nie dostaliśmy odpowiedzi ws. respiratorów, czy wyborów, które się nie odbyły – mówił.

– Od strony formalnej sprawa związana ze stacją TVN, a właściwie z właścicielem tej stacji, to drażnienie lwa. Pokazujemy, że umowy gospodarcze z USA są niepotrzebne. Mamy wszędzie konflikty w naszym kraju – ocenia rozmówca Radia Zet.

