Rekordowa kwota na koncie WOŚP

– Wielkie dzięki, Polacy bądźcie z siebie dumni, rodacy na całym świecie – mówił prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, ogłaszając wynik tegorocznego finału WOŚP.

– Niech każdy, który gra z nami, ma poczucie dumy – podkreślił Owsiak.

WOŚP pomimo ograniczeń

Przypomnijmy, że w związku z restrykcjami wprowadzonymi przez epidemię koronawirusa tegoroczny, tegoroczny, 29.finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przeniesiony z 10 na 31 stycznia.

WOŚP zagrała pod hasłem: "Finał z głową – dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy". Środki zebrane podczas tegorocznej zbiórki mają być przeznaczone na zakup takich sprzętów jak m.in.: zestawy endoskopów laryngologicznych, endoskopy giętkie, zestawy endoskopów sztywnych do oceny górnych dróg oddechowych, egzoskopy, lasery diodowe, nawigacje optyczne otolaryngologiczne, koblatory do operacji migdałków, aparaty USG i RTG, kardiomonitory, lampy czołowe, lampy operacyjne, polisomnografie do diagnostyki bezdechu sennego.

Rekordowa kwota

Zebrane 210 813 830,10 PLN (ponad 20 milionów zł więcej niż podczas poprzedniego Finału WOŚP) to rekordowa, największa w historii wszystkich zbiórek „Orkiestry” kwota.

Jak czytamy na stronie Orkiestry, badania przeprowadzone przez Grupę IQS, wskazały, że pandemia wpłynęła na obierany sposób wspierania akcji. Polacy znacznie chętniej wpłacali środki online niż u wolontariuszy – w styczniu 2020 roku wpłatę online wybierało 26% ankietowanych, w styczniu 2021 roku – 41%. W badaniach widocznie wzrosło zainteresowanie aukcjami na Allegro oraz wpłatami do eSkarbonki.

Jednym z fenomenów 29. Finału okazały się między innymi aukcje Allegro dla WOŚP. To ponad 2 miesiące emocji i tysiące przedmiotów od serca, które wystawiono na 205 tysiącach aukcji, zbierając 30 135 000 PLN, czyli ponad dwa razy więcej niż przed rokiem – czytamy.

