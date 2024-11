Snusy wkrótce znikną. Minister zdrowia zapowiada: Będą zakazane

– Mówimy o woreczkach z syntetyczną nikotyną – które się pojawiły znowu – i w ustawie, nad którą pracujemy, będą zakazane, bo to może być tylko produkt medyczny – powiedziała Leszczyna w TVP Info.

Dodała, że nikotyna jest np. w gumie do żucia, która jest produktem medycznym, sprzedawanym tylko w aptekach.

Pytana o to, kiedy taka regulacja mogłaby wejść w życie, minister zdrowia wyjaśniła, że zależy to od przebiegu procesu legislacyjnego.

Co to są snusy? Jak działają?

Snusy to popularna w krajach skandynawskich, a ostatnio coraz bardziej rozpowszechniona również w Polsce, bezdymna używka zawierająca nikotynę w dawce do 50 mg/g. Saszetkę umieszcza się w jamie ustnej – między wargą a dziąsłem, co powoduje uwalnianie soli nikotynowych i ich przedostawanie się do krwiobiegu.

Nikotyna aplikowana w ten sposób dostarcza podobnego doznania jak palenie papierosa. Wiele osób sięga po snusy, by zaspokoić głód nikotynowy lub poczuć chwilowe pobudzenie. Niestety grupą, wśród której panuje moda na saszetki z nikotyną, są nastolatkowie. Lekarze ostrzegają, że przyjmowanie tak dużych dawek substancji może mieć poważne w skutkach konsekwencje.

W Polsce, jak i w pozostałych krajach UE (z wyjątkiem Szwecji), zabroniona jest produkcja i wprowadzania do obrotu tytoniu do stosowania doustnego, a takim właśnie jest oryginalny snus. Na gruncie krajowym taki zakaz wynika z art. 7 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Sejm za podniesieniem akcyzy na papierosy. Elektroniczne też

W październiku Sejm przyjął ustawę zwiększającą stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. Decyzja ta oznacza wzrost cen nie tylko tradycyjnych papierosów, ale także m.in. płynów do papierosów elektronicznych.

