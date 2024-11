Ziobro ostro o koalicji Tuska: Są gotowi sięgać nawet po przemoc

Przewodnicząca sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (Trzecia Droga) skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Szymon Hołownia przekaże dokument prokuratorowi generalnemu Adamowi Bodnarowi.

Zbigniew Ziobro w poniedziałek nie stawił się na czwarte już wezwanie komisji śledczej ds. Pegasusa. Polityk przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż zakres działania sejmowej komisji jest niezgodny z konstytucją.

Ziobro stawi się przed komisją?

– Konstytucja mówi, że Polska jest państwem prawa. W ramach państwa prawa Trybunał Konstytucyjny wydaje wyroki ostateczne i niepodważalne, powszechnie wiążące. Niedawno wysłałem list do kilku posłów koalicji rządzącej, którzy publicznie twierdzą, że reprezentują rzekomo komisję śledczą ds. Pegasusa, że 10 września Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok powszechnie obowiązujący i nieodwołalny, z którego wynika, że uchwała o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa zapadła z rażącym naruszeniem konstytucji i Trybunał Konstytucyjny usunął tę komisję z porządku prawnego, więc ona od czasu publikacji tego wyroku nie istnieje – podkreślił Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizję wPolsce24.

– Obowiązkiem każdego przyzwoitego obywatela jest stawiać opór wobec bezprawnych działań władzy, która (...) zamienia się w reżim. Gdyby wszyscy się poddawali, to reżim autorytarny mógłby bezkarnie sobie hasać. A my w Polsce mamy doświadczenie wolności, oporu wobec zła, wobec bezprawia – mówił polityk.

– Jako były minister sprawiedliwości, nigdy nie będę legitymizował i nie będę uczestniczył w przestępstwach kryminalnych popełnianych przez ludzi aktualnego obozu rządzącego. Co więcej, przyłożę kiedyś rękę do pociągnięcia tych ludzi do odpowiedzialności karnej – zapewnił Ziobro.

Zdaniem byłego ministra, Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że jego koalicja "przekroczyła Rubikon" i "popełnia przestępstwa kryminalne". – I wiedzą, co ich czeka, gdy przegrają władzę. I dlatego są w desperacji, są gotowi sięgać nawet po przemoc. Ale przemocy trzeba się przeciwstawić i na pewno się jej przeciwstawię, bo obowiązkiem obywatela jest stać na gruncie prawa. A zwłaszcza takiego obywatela, który przez 10 lat pełnił urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego – dodał.

