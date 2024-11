"Już nie będą mogli udawać, że nie wiedzieli". Ziobro publikuje wiadomość do członków komisji śledczej

Zbigniew Ziobro w poniedziałek nie stawił się na czwarte już wezwanie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Polityk w mediach społecznościowych wytłumaczył powód swojej nieobecności.

"Posłom z nieistniejącej już komisji ds. Pegasusa, zwłaszcza tym, którzy najgłośniej krzyczeli, że »Konstytucja jest najważniejsza«, przypominam jej art. 190: »Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne«. Każdemu z tych posłów wysyłam też wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany 10 września 2024 r. Wynika z niego, że uchwała o powołaniu ich komisji była sprzeczna z ustawą zasadniczą, dlatego TK usunął komisję z obiegu prawnego" – napisał Ziobro na portalu X.

Były minister sprawiedliwości przywołał też art. 231 Kodeksu karnego, który – jak podkreślił – "jest gotowym zarzutem wobec nielegalnych działań posłów podszywających się pod nieistniejącą w porządku prawnym komisję". W myśl tego artykułu, funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

"Cokolwiek robią jest bezprawne"

We wtorek na portalu X Zbigniew Ziobro opublikował wiadomość do członków komisji śledczej ds. Pegasusa. "Posłowie z nieistniejącej komisji ds. Pegasusa już nie będą mogli udawać, że nie wiedzieli o nielegalności swoich działań. Wczoraj wieczorem wysłałem im wyrok TK z 10.09.2024, który usuwa komisję z obiegu prawnego. Cokolwiek robią w imieniu »komisji« jest bezprawne i za to odpowiedzą karnie" – stwierdził były minister.

"A jeśli tylko Sejm powoła zgodnie z prawem komisję ds. Pegasusa – do czego większość sejmową wzywam – bardzo chętnie się przed nią stawię i złożę zeznania. Chciałbym, aby Polacy dowiedzieli się o wszystkich moich działaniach zwiększających ich bezpieczeństwo" – zapewnił Ziobro.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją".

