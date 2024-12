Frajerzy od Hołowni, czyli jak to nazwać?

SIŁĄ RZECZY || No właśnie – jak to nazwać? Jak nazwać to, z czym obiecali się wziąć za bary i nawet w sumie spróbowali się wziąć za bary – ale już wiadomo, że przerżną tę batalię z kretesem, czyli koncertowo – politycy z partii Polska 2050 Szymona Hołowni?

Bo też tylko oni nie tylko deklaratywnie próbują jeszcze (a przynajmniej sprawiają takie wrażenie) walczyć o „odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa”, czyli o pozbawienie polityków sprawujących w Polsce władzę możliwości żerowania, pasożytowania na spółkach Skarbu Państwa. Albowiem w sferze deklaracji są za tym przecież wszyscy – co do jednego – politycy; i platformersi, i PiS-owcy, i Konfederaci, i PSL-owcy i Lewicowcy (z każdej lewicowej partyjki).