Ziobro znów nie stawił się przed komisją śledczą. "Wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie"

Zbigniew Ziobro dwa razy usprawiedliwił swoją nieobecność, przekazując zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego związane z chorobą nowotworową. Kolejny termin przesłuchania wyznaczono na poniedziałek, 4 listopada na godz. 10:00.

W czwartek wieczorem Ziobro zamieścił na portalu X zdjęcie wezwania do stawienia się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. "Ta kartka byłaby nawet zabawna, a jej autorzy niezłymi dowcipnisiami, gdyby nie to, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego posłowie tej »niby komisji« popełnili właśnie przestępstwo m.in. z art. 231 Kodeksu karnego" – napisał polityk. "10 września TK stwierdził, że zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z Konstytucją i usunął ją z porządku prawnego. Posłowie podszywający się pod nieistniejącą komisję poniosą za to odpowiedzialność karną – to kwestia czasu. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie wiedzieli" – dodał.

Zbigniew Ziobro straci immunitet?

Zbigniew Ziobro po raz czwarty nie stawił się przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. – Do tej pory Zbigniew Ziobro otrzymał cztery wezwania. Dwie nieobecności usprawiedliwił skutecznie, przedstawiając stosowane zaświadczenia lekarskie. Po tym jak je przedstawił, komisja wystąpiła do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych celem zbadania jego stanu zdrowia. Komisja dostała opinię, która świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro może stawić się na wezwanie komisji i odpowiadać na pytania, ale mimo to dwukrotnie się nie stawił – powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (Trzecia Droga). I zaproponowała, aby komisja wystąpiła "z wnioskiem do sądu o zatrzymanie i doprowadzenie".

– Powinniśmy dziś zwrócić się do sądu o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenia, a jednocześnie powinniśmy uruchomić procedurę uchylenia immunitetu, aby nie było żadnej wątpliwości, bo aby zatrzymać posła, taki immunitet trzeba uchylić – stwierdził poseł Lewicy Tomasz Trela.

Komisja przegłosowała trzy wnioski dot. Zbigniewa Ziobry: kara za nieuzasadnione niestawiennictwo; wystąpienie do Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie; wystąpienie do prokuratora generalnego ws. uruchomienia procedury uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody przez Sejm na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja została powołana, by zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od 16 listopada 2015 r. do 20 listopada 2023 r.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że "zakres działania sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją".

