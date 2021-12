Duda zawetował "lex TVN" przez słowa Kaczyńskiego? Zaskakujące doniesienia

W poniedziałek Andrzej Duda odmówił złożenia podpisu pod nowelizacja ustawy medialnej i skierował ją do dalszych prac w parlamencie. Prezydenckie weto Sejm może odrzucić większością 3/5 głosów.

Wokół decyzji prezydenta narosło kilka teorii. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że jedną z przyczyn decyzji prezydenta była troska o jego dalszą karierę polityczną po zakończeniu drugiej kadencji w 2025 roku. Inni z kolei twierdzą, że Andrzej Duda nie chciał pogorszyć relacji polsko-amerykańskich.

Jak jednak donosi portal Interia.pl, prawdziwa przyczyna prezydenckiej decyzji mogła być zupełnie inna. Rozmówcy portalu wskazują na dwa czynniki, które wpłynęły na sprawę weta. Po pierwsze to Krzysztof Szczerski, były szef gabinetu prezydenta, który od wakacji jest stałym przedstawicielem RP przy ONZ w Nowym Jorku, naciskał na zawetowanie kontrowersyjnej ustawy.

Zdecydowały słowa Kaczyńskiego?

Informatorzy serwisu dodają jednak, że nie mniejszy wpływ mógł mieć mimowolnie Jarosław Kaczyński, który niedawno udzielił wywiadu, w których był pytany o relacje z Andrzejem Dudą oraz kiedy ostatni raz się wdzieli.

– Powiedzmy, że to nie ma znaczenia, kilka tygodni czy kilka lat (...) Powtarzam, to sprawa bez znaczenia, bo na politykę nasze relacje nie mają większego wpływu. One tak wyglądają w zasadzie od początku prezydentury – stwierdził. Z kolei wprost pytany o to, co prezydent zrobi z ustawą odparł: "To pytanie do Pałacu Prezydenckiego, jego współpracowników... Zostawię dla siebie to, co wiem w tej sprawie. Nie jest moją rolą zastanawiać się nad motywacjami i kulisami podejmowanych w Pałacu decyzji".

Rozmówcy Interii twierdzą, że wywiad Kaczyńskiego nie przeszedł bez echa i rozwiał wszelkie wypowiedzi Andrzeja Dudy ws. weta. Prezydent nie rozmawiał z prezesem PiS ponoć od czasu kampanii wyborczej i sprawy 2 mld zł dla TVP, jednak chłodne relacje między politykami do tej pory były tajemnicą poliszynela.

