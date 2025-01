"Wstyd i hańba dla Polski". Poseł Lewicy tłumaczy swój wpis

Poseł Lewicy Tomasz Trela ostro skrytykował prezydenta. "Andrzej Duda chce chronić Netanjahu, za którym jest wydany międzynarodowy nakaz aresztowania za zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Wstyd i hańba dla Polski mieć takiego Prezydenta" – napisał w środę na platformie X.

Później okazało się, że rząd podjął uchwałę w sprawie uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a Donald Tusk oświadczył, że premier Izraela "powinien mieć pełne prawo i poczucie bezpieczeństwa", jeśli weźmie udział w uroczystościach w Oświęcimiu.

Trela: Jest zasadnicza różnica

– Jest zasadnicza różnica między postawą premiera Donalda Tuska a prezydenta Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o całokształt działalności publiczno-politycznej – stwierdził Tomasz Trela, pytany przez Onet o wpis dot. prezydenta Dudy i uchwałę rządu ws. Izraela.

– Lewica to partia, która jest zdania, że trzeba przestrzegać umów międzynarodowych. Prawo musi być równe wobec wszystkich. Międzynarodowy nakaz aresztowania Trybunału w Hadze dotyczy Netanjahu i żadna uchwała Rady Ministrów tego nie zmieni, to są odpowiednie procedury. Oczywiście nie da się tego zmaterializować, bo Netanjahu do Polski nie przyleci, ale ja bym się pod tym stanowiskiem Rady Ministrów i uchwałą nie podpisał – zapewnił poseł Lewicy.

– Całą sprawę rozpętał Andrzej Duda, bo dyplomacja ma to do siebie, że lubi ciszę, a Andrzej Duda celowo i z premedytacją upublicznił pismo, które wysłał do premiera Donalda Tuska. Rząd Polski, wiedząc, że Netanjahu do Polski i tak się nie wybiera, działał w tej sprawie w sferze dyplomatycznej – dodał.

Zamieszanie wokół wizyty Netanjahu

"W związku z planowanymi 27 stycznia 2025 roku uroczystościami 80-tej rocznicy wyzwolenia Byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, polski rząd deklaruje, że zapewni wolny i bezpieczny udział w tych obchodach najwyższym przedstawicielom Izraela" – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Rząd przyjął w czwartek specjalną uchwałę. "Zapewnienie bezpiecznego udziału przywódcom Izraela w uroczystościach 27 stycznia 2025 roku, polski rząd traktuje jako wpisujące się w oddanie hołdu narodowi żydowskiemu, którego miliony Córek i Synów stało się ofiarami Zagłady dokonanej przez III Rzeszę" – głosi dokument przyjęty przez Radę Ministrów.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda skierował do premiera Donalda Tuska list ws. premiera Izraela. Benjamin Netanjahu jest ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne popełnione w Strefie Gazy.

