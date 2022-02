Media: Grodzki wpuścił do RPP człowieka, któremu służby cofnęły poświadczenie

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wpuścił do Rady Polityki Pieniężnej człowieka, któremu służby cofnęły poświadczenie. ABW ostrzegała marszałka dwukrotnie – informuje portal wPolityce.pl.

Grodzki dwukrotnie miał zlekceważyć oficjalne informacje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące Przemysława Litwiniuka, którego w Senacie przeforsowano na członka Rady Polityki Pieniężnej. "Z naszych informacji wynika, że Grodzki został poinformowany o wątpliwościach Agencji na temat Litwiniuka 30 grudnia 2021 roku. Bez skutku. Nadal forsowano kandydaturę byłego współpracownika Polskiego Stronnictwa Ludowego. 10 stycznia Agencja przesłała do Grodzkiego pismo, w którym alarmowała o ryzyku związanym z brakiem możliwości dokładnego sprawdzenia tej kandydatury. 12 stycznia Litwiniuk, decyzją Senatu, wszedł w skład Rady Polityki Pieniężnej. Teraz osoba, wobec której służby mają poważne wątpliwości dotyczące rękojmi zachowania tajemnicy państwowej, będzie miała dostęp do informacji niejawnych" – wskazano w artykule.

Przemysław Litwiniuk został członkiem Rady Polityki Pieniężnej w styczniu. Jego kandydaturę zgłosiła grupa senatorów, których poparł marszałek Tomasz Grodzki.

Sprawa sięga 2012 roku

Serwis podaje, że Litwiniuk "wszedł w orbitę zainteresowań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już w 2012 roku". "Wtedy ówczesny zastępca szefa ABW, płk. Jacek Mąka zadecydował o cofnięciu mu zgody na dostęp do informacji niejawnych. Decyzję podtrzymała KPRM. Litwiniuk nie zgodził się z tą decyzją i skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten podtrzymał decyzję Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W lutym 2014 roku, także Naczelny Sąd Administracyjny przyznał ABW słuszność, co prawomocnie zakończyło sprawę" – czytamy.

Także dziś ABW ma mieć poważne wątpliwości wobec Przemysława Litwiniuka, "w szczególności w kwestii jego dostępu do informacji niejawnych". "Stąd postępowanie ABW i wniosek do marszałka Grodzkiego o wstrzymanie się z nominacją Litwiniuka do Rady Polityki Pieniężnej. Decyzja Tomasza Grodzkiego zmusiła ABW do umorzenia postępowania" – napisano.

Rada Polityki Pieniężnej

Radę Polityki Pieniężnej tworzą prezes NBP, którego powołuje Sejm na wniosek prezydenta RP, oraz dziewięciu członków. Trzech powołuje Sejm, trzech Senat, a trzech jest mianowanych przez prezydenta RP.

RPP jest organem decyzyjnym Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności Narodowego Banku Polskiego.

