Papież Franciszek zwrócił się do Polaków. Mówił o Maryi

– Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Codziennie stajecie wobec wielu pytań i w sytuacjach życiowych, wobec których brak rozwiązań i zrozumienia. Tak, one mogą przerastać was, ale nie Boga. Właśnie w tych momentach, On pragnie objawić wam swoją czułą opiekę i moc miłości. Uczcie się od Maryi z Nazaretu postawy ufności i dziecięcego zawierzenia Bogu i Jego zbawczemu planowi. Wszystkim wam błogosławię – powiedział Franciszek.

Streszczenie katechezy papieża

Papieską katechezę streściła po polsku siostra Sebastiana Choroś SłNSJ z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej: Drodzy Bracia i Siostry, rozpoczynamy cykl poświęcony kontemplacji Ducha Świętego w dziele Odkupienia, stąd dzisiejszy temat brzmi: Duch Święty we Wcieleniu Słowa.

W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem”. Św. Mateusz podaje jeszcze, że Maryja „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”. Głosimy to w każdym Wyznaniu wiary podczas Mszy św. oraz w modlitwie Anioł Pański. Jezus zrodzony z Matki Dziewicy za sprawą Ducha Świętego, tym samym Duchem napełnia nieskalany swój Kościół, który, jak naucza Sobór Watykański II, staje się matką, gdy z wiarą przyjmuje Słowo Boże. Maryja najpierw poczęła, a później powiła Jezusa.

Kościół także, najpierw przyjął Słowo Boże, pozwolił, aby „przemówiło do jego serca”, a następnie wydał je na świat swoim życiem i głoszeniem. Przepowiadanie, bez uprzedniego przyjęcia Słowa do serca – jest bezpłodne. Ale „dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Przyjmijcie do swojego serca Słowo, a „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie Jego świadkami”.

Pielgrzymi z Polski w Watykanie

W dzisiejszej audiencji udział wzięli uczestnicy pielgrzymki rowerowej "Rowerowe Światowe Dni Młodzieży Bis" z archidiecezji krakowskiej, która pielgrzymuje w dziękczynieniu za owoce ŚDM w Lizbonie oraz w intencji powołań kapłańskich w Polsce; pielgrzymi z Białegostoku, z Włocławka ora z Kalisza, członkowie grupy międzyparafialnej z Włocławka a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

