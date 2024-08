Wyruszyła 31. Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę

Rozpoczęła się ona od Mszy św. sprawowanej w intencji jej uczestników, której przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. Polscy żołnierze pielgrzymują na Jasną Górę po raz 31. Oprócz Polaków w kierunku Częstochowy wyruszyła dwudziestoosobowa grupa mundurowych ze Słowacji, Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa: „Idę do Ojca”.

Biskup Wiesław Lechowicz życzył pielgrzymom „komunii z Bogiem”. – Drogą do tej komunii, drogą do Boga Ojca jest Jezus. To nie jest metafora kaznodziejska na użytek rozpoczynającej się pielgrzymki. Sam bowiem Jezus powiedział o sobie: „Ja jestem Drogą” – podkreślił biskup.

Ordynariusz wojskowy zachęcał zebranych, aby pielgrzymka była dla nich okazją do pogłębienia relacji z Bogiem i innymi ludźmi. – Życzę wam, drodzy pielgrzymi, abyście podczas tej pielgrzymki najpierw zbliżyli się do Jezusa, po to, żeby Go bardziej poznać – mówił bp Lechowicz. Dodał, że w czasie pielgrzymki jest wiele okazji do tego, aby poznać i zbliżyć się do Jezusa poprzez codzienną modlitwę, lekturę Pisma świętego, słuchanie Słowa Bożego, przystępowanie do sakramentów świętych oraz spotkania z drugim człowiekiem, na którego tak wrażliwy był Jezus. – Zbliżajcie się do Jezusa, poznawajcie Go coraz bardziej. Uczcie się od Jezusa właściwej relacji zarówno do Boga Ojca, jak i relacji do samych siebie – zachęcał bp Lechowicz.

We Mszy św. uczestniczyli m.in. gen. broni Adam Joks, dowódca 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Wojsk Lądowych z małżonką, który wyruszył na pielgrzymi szlak. Eucharystię koncelebrowali kapelani, którzy będą towarzyszyć pielgrzymom w drodze na Jasną Górę.

Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę

Przed błogosławieństwem głos zabrał ks. płk Stanisław Garbacik, dziekan Inspektoratu Wsparcia Rodzajów Sił Zbrojnych i zarazem dowódca pielgrzymki, który przekazał kilka informacji organizacyjnych i podziękował biskupowi za sprawowaną Mszę św.

Wymarsz wojska spod katedry rozpoczął się o godzinie 6:55. Pielgrzymom przygrywała do marszu orkiestra wojskowa. Żołnierze ulicami Starego Miasta udali się na Plac Zamkowy, gdzie dołączyli do Warszawskiej Metropolitalnej Pielgrzymki Akademickiej.

Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski pobłogosławił pątników zgromadzonych na Placu Zamkowym i dał znak do wymarszu grup. Kard. Nycz i bp Lechowicz odprowadzili pielgrzymów na Plac Bankowy, a następnie żegnali kolejne grupy przemierzające ulice Warszawy.

W tym roku pątnikom w mundurach towarzyszy 7 kapelanów, każdy z nich odpowiedzialny jest nie tylko za posługę duszpasterską wobec pątników, ale ma wyznaczone zadania, np. przygotowanie liturgii, śpiewu etc.

W związku z przypadającą w tych dniach 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego w czasie pielgrzymki kapelani będą przypominać o postaciach związanych z jego historią. Przywołane zostaną m.in. postacie: gen. Antoniego Chruściela ps. „Monter”, gen. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”, płk. Witolda Pileckiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, gen. Marii Wittek, czy ks. Jana Salamuchy.

14 sierpnia pielgrzymi w mundurach spotkają się na Przeprośnej Górce w sanktuarium Ojca Pio, gdzie odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia, a następnie żołnierze ruszą na Jasną Górę, gdzie nastąpi akt zawierzenia wojska Maryi, Hetmance Żołnierza Polskiego i rozwiązanie pielgrzymki.

Pierwsza pielgrzymka wojskowa na Jasną Górę ruszyła w 1991 r. wraz z Warszawską Pielgrzymką Pieszą, tzw. paulińską. Obecnie jest częścią Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej. Pielgrzymka została odwołana trzykrotnie: z powodu tragicznej powodzi w 1997 r. oraz w latach 2020 i 2021 z powodu tzw. pandemii.

Czytaj też:

Głęboki sen EpiskopatuCzytaj też:

Kpiny z chrześcijaństwa podczas ceremonii otwarcia igrzysk. Jest reakcja biskupów