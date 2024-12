Więzenie Rebbibia: Gwarantowanie nadziei jest naszym zadaniem

W Wigilię Bożego Narodzenia papież Franciszek oficjalnie rozpocznie Rok Jubileuszowy 2025, otwierając pierwsze z pięciu Drzwi Świętych. Już 26 grudnia otwarte zostaną kolejne Drzwi Święte – tym razem w rzymskim więzieniu Rebibbia Nuovo Complesso.

Komendant policji więziennej w rzymskim zakładzie karnym Sarah Brunetti w rozmowie z mediami watykańskimi wskazała, że wizyta Ojca Świętego i otwarcie tam Drzwi Świętych, to wyraz uznania dla misji niesienia nadziei osadzonym. – Dziękuję Ojcu Świętemu za jego nieustanną uwagę i za to, że zawsze stawia świat więzienny w centrum dzieł miłosierdzia. Dzięki niemu czujemy się włączeni w ten projekt nadziei, który podczas najbliższego Jubileuszu zajmie bardzo ważne miejsce – podkreśliła.

"Gwarantowanie nadziei jest naszym zadaniem"

Warto podkreślić, że motto włoskiej policji więziennej – "Gwarantowanie nadziei jest naszym zadaniem" – łączy się z hasłem Roku Jubileuszowego, które zaczerpnięto z Listu do Rzymian: "Nadzieja zawieść nie może" (Rz 5,5). – Często ten, kto jest w więzieniu, znajduje się tam, ponieważ nigdy nie zaznał czułości, albo ponieważ nie otrzymał nadziei. Naszym zadaniem jest dawać nadzieję także zewnętrznemu społeczeństwu, przywracając do niego osoby odnowione, zrehabilitowane. Nadzieja jest koncepcją odnoszącą się do przyszłości, ale budowaną w teraźniejszości – zaznaczyła Sarah Brunetti.

Komendant włoskiej policji więziennej w zakładzie karnym Rebibbia Nuovo Complesso zwróciła uwagę, że nadzieja potrzebna jest nie tylko osadzonym, ale także tym, którzy pracują w zakładach karnych. Brunetti wskazała, że do pracy w więzieniu potrzebna jest wrażliwość na człowieka, duch misyjny oraz gotowość do dawania wsparcia. –To okazja do uświadomienia sobie wartości szacunku, wrażliwości i odwagi, ponieważ potrzeba dużo odwagi, aby wziąć odpowiedzialność za innych ludzi – tłumaczy dowódca.

