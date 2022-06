Terlecki wskazał, kto będzie nowym rzecznikiem PiS i jego zastępcą

Ryszard Terlecki powiedział na antenie TVP Info, że po nominacji dotychczasowej rzeczniczki PiS Anity Czerwińskiej na wiceministra rodziny oraz pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej partii brakowało rzecznika. W czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński podjął decyzję, że dotychczasowy wicerzecznik Radosław Fogiel "będzie nadal rzecznikiem, będzie głównym rzecznikiem partii i klubu, natomiast jego zastępcą będzie poseł Urszula Rusecka".

Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że decyzja jeszcze wymaga zatwierdzenia przez Prezydium Komitetu Politycznego PiS. – Ale pan prezes powiedział, że to raczej jest pewna zgoda, i jestem przekonany, że rzeczywiście tak będzie – dodał Ryszard Terlecki.

Urszula Rusecka podziękowała Jarosławowi Kaczyńskiemu za nominację. Dodała, że nowa funkcja to dla niej ogromne wyzwanie i zdaje sobie sprawę z dużej odpowiedzialności, jaka na niej ciąży.

Kim jest Radosław Fogiel?

Radosław Fogiel ma 40 lat. Swoją działalność polityczną rozpoczął w 2001, kiedy to wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości, gdzie rozpoczął współpracę z Adamem Borowskim i Markiem Suskim. Został asystentem i dyrektorem biura poselskiego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. W 2012 został pierwszym wiceprzewodniczącym, a w 2017 przewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów – organizacji powiązanej z Sojuszem Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Funkcję tę sprawował przez pełną kadencję do 2018.

W czerwcu 2019 został mianowany na stanowisko zastępcy rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski. W 2021 został wiceprzewodniczącym Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

