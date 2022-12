Nie żyje Mariusz Walter. Współzałożyciel TVN miał 85 lat

Informację o śmierci Waltera podał portal tvn24.pl. "Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował, zaczął pracę w studenckim radiowęźle i od tego momentu jego miłość do mediów już się tylko rozwijała. Potem znalazł się w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy" – czytamy w komunikacie.

W latach 60. i 70. Walter realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Jego film "Pierwszy. Szósty" zdobył w 1971 roku w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym – Nagrodę Miasta Wenecji.

W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Wraz z biznesmenem Janem Wejchertem stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24, czyli pierwszą w kraju telewizję informacyjną. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku, czyli do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.

"Wizjoner, ciepły człowiek"

"Nie żyje Mariusz Walter, wielka postać polskich mediów. Wprowadzał nowatorskie pomysły. Tworzył nową jakość w mediach. Wielka strata. Rodzinie składam wyrazy współczucia" – napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z kolei dziennikarz TVN Wojciech Bojanowski tak wspomina Waltera: "Zmarł Mariusz Walter, niezwykle ciepły, dobry i zakochany po uszy w telewizji Człowiek. Bardzo interesował się światem, tym co się dookoła dzieje i co dzieje się u Ciebie, w Twoim domu, w Twojej rodzinie, czy wszystko aby na pewno dobrze. Bez niego nie byłoby telewizji TVN". Inny dziennikarz "Faktów", Michał Tracz, napisał: "Dziennikarz, reporter, manager, założyciel telewizji TVN. Bardzo ciepły, dobry człowiek. Wizjoner".