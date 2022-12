Tego nie można przegapić! Publicyści "Do Rzeczy" śpiewają kolędę

Święta Bożego Narodzenia trudno sobie wyobrazić bez kolęd. Publicyści "Do Rzeczy", specjalnie dla Państwa, postanowili zaśpiewać jedną z kolęd – "Dzisiaj w Betlejem". Jak nam poszło? Oceńcie Państwo sami!

"Dzisiaj w Betlejem" – geneza

"Dzisiaj w Betlejem" to jedna z najweselszych polskich kolęd. Pochodzi prawdopodobnie z okolic Małopolski. Po raz pierwszy opublikowano ją dopiero w 1878 roku. Pieśń skomponowana została na motywach skocznego poloneza, skąd jej niezwykle pogodny, radosny charakter, który do dziś doceniany jest w wielu polskich domach. „Dzisiaj w Betlejem” to jedna z pieśni, które w obliczu najtrudniejszych momentów historii, stały się podstawą do stworzenia przejmujących utworów wyrażających narodowe niepokoje, troski i nadzieje.

"Dzisiaj w Betlejem" – tekst

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

wesoła nowina,

że Panna czysta, że Panna czysta,

porodziła Syna.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje,

i Józef stary, i Józef stary,

Ono pielęgnuje.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce

Panna syna rodzi,

Przecież On wkrótce, przecież On wkrótce,

ludzi oswobodzi.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

I Trzej Królowie, i Trzej Królowie

od wschodu przybyli,

I dary Panu, i dary Panu,

kosztowne złożyli.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my

przywitać Jezusa,

Króla na królami, Króla nad królami,

uwielbić Chrystusa.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon

dziś, nasz wieczny Panie,

Któyś złożony, któryś złożony

na zielonym sianie.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony

Boże nieskończony,

Wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie,

Boże niezmierzony.

Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,

Anieli grają, króle witają,

pasterze śpiewają, bydlęta klękają,

cuda, cuda ogłaszają.

