Morawiecki: Głos na PiS gwarancją utrzymania suwerenności Polski

PiS organizuje w sobotę konferencję pt. "Wolni Polacy wobec zmian traktatowych Unii Europejskiej". Podczas ośmiu paneli zaplanowano dyskusję nt. zmian traktatów UE i tego, jak wpłyną one m.in. na biznes, wolność słowa oraz tożsamość.

Swoje wystąpienie Morawiecki zaczął od podkreślenia walorów suwerenności. – Tak długo, jak możemy sami się rządzić we własnym kraju, to nawet jeżeli jesteśmy częścią jakiegoś układu gospodarczego (...) tak długo odnosimy sukcesy – mówił. Zapewnił również, że głosowanie właśnie na jego partię jest gwarantem tego, że Polska zachowa suwerenność w przyszłości.

W obronie złotówki

Były premier krytycznie odniósł się również do pomysłów rezygnacji z waluty narodowej.

– Państwa, które zachowały swoją walutę, rozwijają się szybciej od tych, które weszły do strefy euro. Tam rozwijają się tylko te, którym euro jest na rękę ze względu na ich poziom rozwoju. Nasz rozwój oparty jest o polską złotówkę i niech tak zostanie – mówił.

Wiceprezes PiS podkreślił, że 20 lat temu "wchodziliśmy do innej Unii, niż ta, która jest obecnie". Obecnie Europa jest jego zdaniem zaborcza pod względem władzy, o czym świadczy chęć zmiany traktatów. – Jeśli nie chcemy stracić naszej siły gospodarczej, która była paliwem przez ostatnich 35 lat, to musimy przeciwstawić się tym pętom, które wiążą nogi naszym przedsiębiorcom – mówi.

Wybory do PE

Wybory do europarlamentu odbędą się w państwach członkowskich UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce głosowanie zaplanowano na niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów.

Termin zgłaszania list kandydatów upływa 2 maja. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Czytaj też:

Szydło na konwencji PiS: Europejczycy wstańcie z kolan i weźcie sprawy w swoje ręce!Czytaj też:

UE uzna Polskę za kraj praworządny? Tusk chce wyprowadzić kraj z procedury