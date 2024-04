Biden zapewnia, że jest gotowy na debatę z Trumpem. "Nawet na sali sądowej"

Już w listopadzie Amerykanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać 47. prezydenta USA. O reelekcję ubiegają się były prezydent Donald Trump oraz obecny przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Najnowsze sondaże pokazują bardzo zbliżone wyniki Bidena i Trumpa.

Biden gotowy do debaty. Trump odpowiada

Donald Trump wielokrotnie wzywał do debaty przedwyborczej urzędującego prezydenta USA. W nowym wywiadzie radiowym Joe Biden wyraził gotowość do dyskusji ze swoim rywalem. – Jestem gotowy na debatę. Nie wiem gdzie i kiedy – oświadczył Biden w rozmowie z dziennikarzem Howardem Sternem.

Na odpowiedź byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych nie trzeba było długo czekać. "Kłamliwy Joe Biden właśnie ogłosił, że jest gotów na debatę! Wszyscy wiedzą, że tak naprawdę tego nie myśli, ale na wypadek, gdyby tak było, mówię: gdziekolwiek, kiedykolwiek, w dowolnym miejscu" – napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Polityk zaproponował debatę na przyszły tydzień. "A nawet na sali sądowej dziś wieczorem. W krajowej telewizji, poczekam!" – stwierdził Trump, nawiązując do swojej sprawy karnej.

Następnie były przywódca Stanów Zjednoczonych opublikował wpis pt. "List do Joe". "Drogi Joe, skoro już zobowiązałeś się do debaty w umierającym teraz programie Howarda Sterna, to zróbmy to teraz. Jestem gotów jechać gdziekolwiek będziesz. Moglibyśmy to zrobić w Waszyngtonie, nawet zorganizować to w Białym Domu. Lub w Nowym Jorku, gdy twoi radykalni lewicowi faszyści skończą z ingerencją w wybory przeciwko twojemu przeciwnikowi politycznemu, mnie. W każdym razie, zróbmy to” – czytamy.

W 2020 r. Donald Trump oraz Joe Biden zmierzyli się ze sobą podczas dwóch telewizyjnych debat przedwyborczych.

