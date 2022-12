Noworoczne życzenia Tuska. "Nie bójcie się, to nie granatnik"

– Mam dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że 2022 naprawdę za chwile będzie za nami i dobrze że się kończy, bo to był rok smutnych rekordów – mówi na początku nagrania z życzenia lider Platformy Obywatelskiej.

– Drożyzna, złodziejstwo, czasami wręcz niewiarygodna głupota władzy, której zwieńczeniem był słynny wybuch granatnika w Komendzie Głównej Policji – podkreśla dalej Donald Tusk.

– Druga dobra wiadomość to to, że ten nowy – 2023 rok – może być zupełnie inny, może dopiero od jesieni, ale naprawdę wszystko zmieni się na lepsze – dodaje polityk, odnosząc się do planowanych na jesień przyszłego roku wyborów parlamentarnych.

– Tak coś w sercu mi mówi, że ktoś kiedyś nazwie rok 2023 rokiem polskiego odrodzenia – mówi dalej lider PO.

Na końcu nagrania polityk "strzela" z tuby z konfetti. – Życzę wam wszystkim fajnej, sylwestrowej zabawy. Nie bójcie się, to tylko konfetti, to nie granatnik – dodaje Tusk.

