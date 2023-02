Premier spotkał się z prezydentem USA. O czym rozmawiali?

We wtorek około godz. 17:30 w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie rozpoczęło się przemówienie prezydenta USA Joe Bidena.

W trakcie wystąpienia amerykański przywódca zapewnił, że Stany Zjednoczone będą bronić państw członkowskich NATO w przypadku ataku ze strony Federacji Rosyjskiej.

– Atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków (...). Decyzje, które będziemy podejmować w najbliższych latach, zaważą na losach świata – powiedział polityk. – Nie ma lepszego celu, większej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą, wy to wiecie, musimy zrobić wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki to wiedziały. Niech Bóg pobłogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności – oznajmił..

Spotkanie Morawiecki – Biden

"Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z Joe Bidenem w Zamku Królewskim. Liderzy Polski i USA rozmawiali o kwestiach gospodarczych, w tym bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju. Bliskie relacje przekładają się na strategiczną współpracę gospodarczą" – poinformował na Twitterze rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

twitter

Wcześniej szef polskiego rządu uczestniczył w rozmowach plenarnych delegacji Polski i Stanów Zjednoczonych w Pałacu Prezydenckim.

"Bliskie relacje Polski i Stanów Zjednoczonych przekładają się na strategiczną współpracę gospodarczą. Potwierdzają to liczne inwestycje amerykańskich firm w Polsce w ostatnim czasie" – stwierdziła w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Joe Biden z wizytą w Kijowie

Przypomnijmy, że w poniedziałek prezydent USA Joe Biden przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Podróż amerykańskiego polityka do ukraińskiej stolicy została przeprowadzona przez terytorium Polski. Biden wylądował w Rzeszowie, skąd udał się do Przemyśla, aby specjalnym pociągiem pojechać do Kijowa.

Przywódca Stanów Zjednoczonych ogłosił, że Waszyngton przedstawi kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości prawie 500 mln dolarów. Nowy pakiet ma obejmować amunicję artyleryjską do systemów HIMARS i haubic oraz przeciwpancerne pociski kierowane i radary obserwacji przestrzeni powietrznej.

Czytaj też:

Podczas przemówienia Biden zwrócił się do RosjanCzytaj też:

Kulisy "spotkania" Trzaskowskiego i Tuska z Bidenem. "Zaczepił go na schodach"