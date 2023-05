Prezydent Duda otworzył III Samorządowy Kongres Trójmorza

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w III Samorządowym Kongresie Trójmorza. To wydarzenie podczas którego samorządowcy z dwunastu państw położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego rozmawiają o przyszłości inicjatywy i o bezpieczeństwie w tej części świata.

W przedsięwzięciu biorą udział przedstawiciele: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier, a także partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz regionów partnerskich z Europy Środkowej i Wschodniej.

Tegoroczna edycja została zorganizowana w Lublinie.

Prezydent Duda otworzył Samorządowy Kongres Trójmorza

Polski prezydent skoncentrował się na kilku zagadnieniach dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa regionu.

– Bezpieczeństwo jest głównym tematem, właściwie wszystkich naszych spotkań. Mówię naszych w szerokim tego słowa znaczeniu, obecnych tutaj polityków szczebla centralnego i szczebla regionalnego. Wszędzie o bezpieczeństwie dyskutujemy jako, że wszyscy wybrani w demokratycznych wyborach mamy jedno głębokie przeświadczenie, że najważniejszym celem naszego działania jest zapewnienie bezpieczeństwa, spokoju i jak największego możliwego dobrobytu naszym obywatelom. To jest nasza, nie ma żadnych wątpliwości, najważniejsza i najbardziej oczekiwana przez tych, którzy nas wybrali, rola – powiedział podczas swojego wystąpienia.

Duda: Trójmorze ma stanowić akcelerator

Polityk nawiązał do koncepcji Trójmorza, czyli współpracy możliwie licznej grupy państw położonych pomiędzy Europą zachodnią a Rosją, jako projektu dodatkowo wzmacniającego potencjał państw regionu.

– Trójmorze ma stanowić akcelerator, ma stanowić dodatkowy silnik, który wesprze nasz rozwój, przyspieszy go jeszcze i spowoduje, mam nadzieję w niedługim czasie, przynajmniej większość z naszych krajów przegoni zdecydowaną część gospodarek zachodnioeuropejskich, a poziom życia przekroczy to, co dzisiaj widzimy na zachodzie Europy. Jesteśmy temu już naprawdę bliscy – ocenił.

Prezydent Duda powiedział, że podczas trwającego wydarzenia nastąpi podpisanie umowy o Sieci Regionów Trójmorza. – Z satysfakcją odnotowuje przyjęcie do Sieci nowych członków z Rumunii oraz z Ukrainy. Trójmorze to kilkaset wspólnot lokalnych o różnych kulturach, gospodarkach i tradycjach. Sieć powołana według pomysłu województwa lubelskiego jest doskonałym narzędziem poznania specyfiki poszczególnych regionów oraz wykorzystania drzemiącego w nich potencjału – oznajmił.

