"Niepracująca matka trójki dzieci". Działacz Nowoczesnej wywołał burzę

Burzę w mediach społecznościowych wywołał wpis działacza Nowoczesnej Michała Przybylaka, który krytykuje pomysł podniesienia świadczenia 500 Plus.

Przypomnijmy, że w niedzielę podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział waloryzację programu 500 plus, tak aby od przyszłego roku świadczenie to wynosiło 800 złotych.

Przybylak o "niepracujących matkach", wychowujących dzieci

Pomysł podniesienia świadczenia wspierającego rodziny nie spodobał się wielu osobom, w tym wiceprzewodniczącemu wielkopolskiej Nowoczesnej Michałowi Przybylakowi.

"Niepracująca matka trójki dzieci w przyszłym roku dostanie od państwa z różnych programów od 3552 do 3866 zł, czyli więcej pieniędzy niż początkujący nauczyciel, urzędnik czy pracownik socjalny za prace.Wsparcie bez pracy nie powinno być większe niż wartość pracy!" – napisał w środę oburzony działacz.

Wpis skomentował m.in. premier Mateusz Morawiecki, upominając go za obraźliwy wobec matek wpis. "Proszę Pana, po to mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy dwa razy tyle słuchali, co mówili. Niech Pan nie obraża kobiet, które w pocie czoła pracują wychowując dzieci. Nigdy nie jest za późno na lekcje szacunku i pokory" – podkreślił szef rządu.

Wpis spotkał się jednak z falą krytyki ze wszystkich stron sceny politycznej. "Matka trójki dzieci pracuje na 3 etatach 24 godziny na dobę. Proszę nie obrażać ludzi" – zwrócił uwagę Przybylakowi poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł. "Absolutnie pracuje, ale dlaczego mamy jej za to płacić z naszych podatków?" – odpowiedział posłowi działacz Nowoczesnej.

"Facet naprawdę ma duże zasługi dla przypominania wyborcom spojrzenia polityków opozycji na rzeczywistość społeczną. Jako wielkopolaninowi pozostaje mi tylko serdecznie mu podziękować" – skomentował natomiast wywody Przybylaka minister ds. Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk.

